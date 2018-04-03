وزير الدفاع: التعاون العسكري بين ايران روسية شهد نموا مضطردا

موسكو/3 نيسان/ابريل/ارنا – قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد علي حاتمي خلال لقائه نظيره الروسي ان التعاون العسكري بين ايران وروسية شهد نموا جيدا في اطار اتفاق التعاون العسكري المبرم بين البلدين.

وقد التقي العميد حاتمي الموجود الان في موسكو للمشاركة في مؤتمر الامن، التقي وزير الدفاع الروسي سرغي شايغو ليقول اننا نعير اهتماما لهذا المؤتمر وشاركنا في جميع دوراته.

واضاف ان التعاون بين البلدين قد تنامي في اطار اتفاق التعاون العسكري المبرم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية روسيا الاتحادية عام 2015.
واوضح ان تعاوننا سيستمر حتي القضاء علي الارهاب في سورية بشكل كامل. مؤكدا اننا اوفياء للعهد الذي قطعناه مع شركائنا بمن فيهم روسية للقضاء علي الارهاب.
اما وزير الدفاع الروسي سرغي شايغو فقد قال في اللقاء اننا تمكنا في ظل التعاون مع بعضنا البعض من تحرير الجزء الاكبر من الاراضي السورية من يد الارهابيين.
واكد ان هناك موضوعات مختلفة لتوسيع التعاون بين ايران وروسية قائلا ان الموضوع الرئيسي ان نقوم باجراءات من اجل تعزيز الامن في المنطقة لاسيما عودة اللاجئين والحياة الي سورية.
واضاف اننا سنواصل التشاور بشان القضايا التي ستناقشها قمة ايران وروسية وتركيا يوم غد في انقره.
يذكر ان المؤتمر الامني الدولي السابع سيبدا اعماله يوم غد في موسكو ليتدارس القضايا الاقليمية والدولية.
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وزير الدفاع: التعاون العسكري بين ايران روسية شهد نموا مضطردا

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