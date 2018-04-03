سلطنة عمان تكرّم السينما الايرانية

واشاد الرواس، في هذا اللقاء بالافلام السينمائية الايرانية التي عرضت خلال مهرجان مسقط السينمائي، وحصول المخرج الايراني الشهير 'درايوش مهرجوئي' علي شهادة فخرية في هذا الحدث الثقافي.

الي ذلك، دعا سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا اللقاء الي ترسيخ مزيد من التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الثقافية بين ايران وسلطنة عمان.

واقترح حجة الاسلام شاهرودي اقامة اسبوع ثقافي بهدف التعرف علي تاريخ وثقافة البلدين، حيث لقي ترحيبا من جانب المسؤول العماني.

كما اتفق الطرفان في هذا اللقاء علي مواصلة التنسيقات وعبر القنوات الدبلوماسية لإقامة الاسبوع الثقافي في كلا البلدين.

يذكر ان المهرجان السينمائي العماني اقيم مؤخرا وعلي مدي اسبوع واحد في مسقط تحت شعار 'السينما تجمعنا جميعا'؛ وذلك بمشاركة 100 فيلم في مختلف انواعه القصيرة والروائية والوثائقية.

وشهد هذا الحدث الفنّي تكريما لعدد من المخرجين الايرانيين بمن فيهم المخرج الشهير داريوش مهرجوئي، والمخرج الشاب 'عباس رزيجي'، و'مهدي طرفي'.

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