استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة ان المواطن أحمد عمر عرفة 25 عاما من سكان دير البلح استشهد نتيجة اصابته برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ويرتفع الي سبعة عشر عدد الشهداء الفلسطينين منذ الجمعة والذين سقطوا علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وواصل الفلسطنيون التظاهر قرب الحدود الشرقية لليوم الرابع علي التوالي فيما واصل جنود الاحتلال اطلاق النار شرق خانيونس وغزة .

ومن المقرر انطلاق تظاهرات حاشدة الجمعة علي طول الحدود الشرقية بعد دعوة وجهتها اللجنة التنسيقية العليا للجماهير .

انتهي**387** 1718

