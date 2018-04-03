وزير الدفاع:

مواقف ايران وروسياء البيضاء متناغمة بشان القضايا الاقليمية والدولية

موسكو/3نسيان/ابريل- قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا البيضاء متناغمة في العديد من القضايا الاقليمية والدولية خاصة بشان حقوق الانسان.

واضاف العميد حاتمي الذي يزور حاليا روسيا للمشاركة في موتمر مسكو للامن خلال لقائه عصر اليوم نظيره في روسيا البيضاء الجنرال آندره راوكوف اضاف ان هناك علاقات جيدة بين البلدين.
وصرح ان تصويت روسيا البيضاء ضد مشروع قرار غيرحقيقي ومنحاز في الامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران جدير بالتقدير.
هذا واعتبر وزيرا دفاع ايران وروسيا البيضاء تعاون البلدين في موتمر معاهدة حظر السلاح الكيمياوي في لاهاي بهولندا موخرا بالقيم.
وقال وزير دفاع روسيا البيضاء خلال هذا اللقاء ان العلاقات بين طهران ومينسك ودية وحيوية مضيفا ان هذا التعاون يتعزز في الظروف المعقدة في العالم المعاصر يوما بعد يوم.
وتابع ان القرارات التي يتخذها رئيسا البلدين ساهمت في تحريك هذا التعاون نحو الامام.
وصرح ان ايران وروسيا البيضاء تدعمان بعضهما البعض في الاوساط الدولية خاصة الامم المتحدة وقال اننا ندعم مساعي ايران والمجتمع الدولي وندعو لالغاء العقوبات المفروضة (المتبقية) علي ايران.
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مواقف ايران وروسياء البيضاء متناغمة بشان القضايا الاقليمية والدولية

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