استنكار فلسطيني واسع لتصريحات بن سلمان

واعتبر خضر حبيب القيادي في الجهاد الاسلامي في فلسطين ان تصريحات ولي العهد السعودي مخجله و مدانة من قبل الشعب الفلسطيني وهي طعنه نجلاء للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني .

واضاف في تصريح لمراسلنا:'اعتقد أن العدو الصهيوني والاستعمار قبل أن يستعمر ارضنا استعمر عقولنا , واعتقد أن الأمير محمد بن سلمان من هؤلاء النفر الذين تم استعمارهم وتشويه وعيهم من قبل الاستعمار وقوي الاستعمار العالمي لذلك هذا الكلام لولي العهد مردود عليه '.

وقال:'ونحن كشعب فلسطيني نقول ان هذا الكيان ليس له ذرة تراب في ارض فلسطين المقدسة .. فلسطين للفلسطينيين وان كانا الامير يجهل هذه الحقيقية فليقرأ التاريخ' .

واعتبر ان خطورة هذه التصريحات انها تأتي في اطار مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وللالتفاف علي حقوق الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأن هذه التصريحات تؤكد أن ولي العهد السعودي والسعودية هي من المشاركين النشطين في هذا السياق لتصفية القضية الفلسطينية وللالتفاف علي حقوق شعبنا الفلسطيني .



حماس

القيادي في حركة اسماعيل رضوان دعا الي انهاء ما يسمي التطبيع مع الاحتلال الصهيوني مؤكدا ان الذي يطبع ويهرول مع الاحتلال انما يطعن الشعب الفلسطيني ويطعن الدماء الزكية التي سالت علي أرض فلسطين ..

وأضاف لمراسلنا :' دماء ابناء شعبنا ومئات الالاف التي خرجت تقول لكل المتطبعين لا للتطبيع لا للتفريط ، لا لوطن قومي للاحتلال علي ارض فلسطين ومن يدعي أن للاحتلال حق علي ارض فلسطين فانه لا يفهم التاريخ ولا يفهم الحقائق الدينية والسياسية ولا الوطنية التي تؤكد علي أن فلسطين كل فلسطين لابناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رضوان ان الاحتلال ارتكب ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واستهدف الاطفال والنساء والشيوخ وارتكب هذه المجازر ولابد من المجتمع الدولي محاسبته ومحاكمته علي ما ارتكبه من جرائم حرب ضد الانسانية وضد شعبنا الفلسطيني مضيفا:' ولكن نقول لهذا المحتل أن ارهابك وقتلك لن يمر دون حساب ولن يثنينا عن مواصلة درب مسيرة العودة حتي نحقق طموحات شعبنا الفلسطيني' .



لجان المقاومة

من جانبه قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين محمد البريم 'ابو مجاهد' ان اللجان تنظر بخطورة لتصريحات ولي العهد السعودي والتي توكد انه لا يعلم طبيعة التاريخ جيدا وأن هذه الأرض أرض مغتصبه من قبل الاحتلال الصهيوني ولم يقرأ في التاريخ أن هذه الأرض اغتصبت وشرد أهلها منها .

وقال لمراسلنا :'محمد بن سلمان يريد أن يعطي وعدا اضافيا بعد وعد ترامب الذي اعطاه لليهود بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس والأن محمد بن سلمان يريد أن يغير وقائع التاريخ بطريقة أخري وهي اعطاء اليهود وعد بحقهم في الامن والارض كأن الارض لهؤلاء اليهود، هذه الأرض مغتصبه ولا يمكن أن ترجع الا بالمقاومة ولذلك نحن ندين ونطالب السعودية بسحب هذه التصريحات التي تنم علي أن هناك مخرجات يمكن أن تؤدي الي موقف فلسيني موحد اتجاه هذه التصريحات .

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