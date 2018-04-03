روحانی : تواجد القوات الاجنبیة فی سوریا دون اذن الحكومة السوریة غیر قانونی

جاءت تصریحات الرئیس روحانی هذه الیوم الثلاثاء، وقبیل مغاردته العاصمة طهران متجها الي انقرة.

وفی معرض شرحه لاهداف زیارته الي تركیا، قال رئیس الجمهوریة ان الزیارة هذه جاءت تلبیة للرئیس التركی حیث سیتم خلالها استعراض الظروف الراهنة فی سوریا ومستقبل هذا البلد والبرامج المحددة فی هذا الخصوص.

وقال روحانی ان اجتماع انقرة الثلاثی یاتی امتدادا لمحادثات استانة وهو ثانی اجتماع ثلاثی یجمع رؤساء البلدان الثلاث (ایران وروسیا وتركیا).

وتابع قائلا، ان الاجتماع الاول عقد فی سوتشی، لیتبعه مؤتمر ضم المعارضین والقوي المتحالفة مع الحكومة السوریة حیث اتُخذت خطوات حول مستقبل سوریا والدیمقراطیة؛ مبینا ان هذه القضایا تاتی امتدادا لعملیة محادثات استانة والتی تخللتها جهود حثیثة بهدف تقلیص التوتر فی هذا البلد.

واردف روحانی، انه تقرر خلال اجتماع استانة تحدید 4 مناطق لخفض التوتر فی سوریا، وذلك برعایة الدول الثلاث ایران وروسیا وتركیا الي جانب القوات السوریة؛ مضیفا ان المناطق المحددة تقع فی محافظات حلب وادلب وحمص ومناطق فی الجنوب السوری.

واعرب الرئیس الایرانی عن اسفه للتدخل الاجنبی واستمرار دعم الجماعات الارهابیة، فضلا عن تواجد القوات الامریكیة فی بعض المناطق وخاصة شرقی سوریا؛ مؤكدا ان الامریكان یسعون وراء زعزعة الاستقرار السوری وبما یشمل كافة ارجاء هذا البلد؛ وقال انهم یضمرون الي تقسیم سوریا ایضا.

واشار رئیس الجمهوریة الي تدخل القوات الصهیونیة وانتهاكهم للسیادة السوریة وقصفهم المناطق ودعم الجماعات الارهابیة فی هذا البلد؛ مبینا ان هذه الممارسات ادّت الي تفاقم المعضلات فی سوریا.

ولفت روحانی الي ان الجانب الایرانی سیؤكد خلال الجولة الثانیة من المفاوضات (الثلاثیة فی انقرة)، علي مواقفه التی لطالما آمن بها، وهی أنه لایوجد حل عسكری للوضع السوری وانما الحل یكمن فی السبل السیاسیة والحوار الشامل والحر والعادل وصولا الي نتائج تلبی تطلعات الشعب السوری.

واردف الرئیس روحانی قائلا، ان الامر الثانی (الذی تؤكد علیه ایران) یكمن فی مواصلة الكفاح ضد الارهاب حتي القضاء علیه نهائیا؛ مبینا انه رغم القضاء علي نشاطات داعش بصورة عملیة، لكن هناك جماعات ارهابیة لا تزال ناشطة (داخل سوریا).

وتابع القول، الامر الثالث هو انه لا یحق للقوات الاجنبیة التدخل فی مستقبل سوریا؛ ذلك ان متسقبل هذا البلد یعود الي شعبه وهو المعنی فی تقریر مصیره؛ وبما یستدعی المجتمع الدولی ان یبادر انطلاقا من مطالب الشعب السوری الي دعم رؤي هذا الشعب وتطلعاته.

وقال الرئیس الایرانی ان القضیة الهامة الاخري تعود الي المشاكل والقضایا الانسانیة، حیث ان الشعب السوری لا یمرّ بظروف مناسبة الیوم؛ الامر الذی یلزم الشعوب الاخري علي المساهمة فی تقدیم المساعدات الانسانیة الي هذا الشعب.

وقال روحانی ان موضوع اعادة الاعمار وصیاغة دستور جدید وتعدیله یاتی ضمن المواضیع الهامة التی تخص مستقبل سوریا والتی سیتم التطرق الیها ضمن القمة الثلاثیة (فی انقرة).

واستطرد قائلا، انه فضلا عن الاهداف الرئیسیة لهذه الزیارة، فإنه بطبیعة الحال ستجری محادثات ثنائیة مع الرئیسین التركی والروسی، وذلك فی ضوء العدید من القضایا الاقتصادیة والاقلیمیة التی تجمع ایران بدول الجوار والتی سیتم استعراضها فی هذه اللقاءات.

ونوّه رئیس الجمهوریة الي ان روسیا لدیها استثمارات جیدة داخل الجمهوریة الاسلامیة فی مجالات السكك الحدیدیة والمحطة النوویة والنفط والغاز بما یستدعی الاستمرار فیها، فضلا عن القضایا التجاریة الخاصة بمنطقة اوراسیا والتی تمر بمراحلها النهائیة.

وفی جانب اخر، قال الرئیس روحانی ان ایران تجمعها ایضا قضایا اقتصادیة مع تركیا، بما فیها التعاون فی مجالات الشحن والنقل والتی سیتم استعراضها خلال المحادثات الثنائیة بین البلدین.

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