صحيفة الحياه: السينما قوة إيران الناعمة

طهران/3نيسان/ابريل- نشرت صحيفة الحياة السعودية اليوم الثلاثاء تقريرا حول السينما الايرانية واصفة فيه هذه السينما بانها تشكل قوة ناعمة لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في التقرير أن السينما الإيرانية ذات حضور فاعل علي مستوي العالم، ووصولها إلي «أوسكار» يؤكد هذا الحضور وهذا القبول، وهي بالتأكيد ليست سينما دعائية ، وإلا لما فتحت لها الأبواب وفرشت لها السجادات الحمراء.
واشارت الي 'التاريخ العريق' للسينما الايرانية ومواصلة حضورها ونشاطاتها بقوة في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية معتبره هذه السينما بانها باتت 'أهم عناصر القوة الناعمة، إن لم تكن الوحيدة علي الإطلاق'.
ونوهت الصحيفة الي الفيلم الايراني 'البائع' (فروشنده) الذي حاز جائزة 'أوسكار' لأفضل فيلم أجنبي عام 2016 وكتبت أن المشاعر الإيجابية التي تولدت لدي المتلقين عن الإنسان الإيراني زادت بدرجة ملحوظة بعد مشاهدته.
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فرهنگي

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صحيفة الحياه: السينما قوة إيران الناعمة

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