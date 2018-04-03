مدير نشر صحيفة 'الحوار' الجزائرية:

سياسة أمريكا انتقلت من التحكم في القرار الدولي إلي الاستهتار به

الجزائر / 3 نيسان / أبريل / إٍرنا- وصف مدير نشر صحيفة 'الحوار' الجزائرية 'محمد يعقوبي' التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وإتيانه بـ 'مايك بومبيو' علي رأس الدبلوماسية الأمريكية، وجون بولتون لرئاسة شؤون الأمن القومي، وجين هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات الأمرييكة، بأنها 'استهتار بالقرارات الدولية'.

وقال محمد يعقوبي، في تصريح ادلي به لمراسل إرنا من الجزائر، إن 'التحولات داخل الإدارة الأمريكية التي تجنح إلي التطرف، في الوقت الذي يرتفع صوت الضمير الإنساني ضد هذا التوجه، هي سابقة خطيرة لدي الإدارة الأمريكية'، معتبرا أن الإدارة الأمريكية 'انتقلت من التحكم في القرار الدولي إلي الاستهتار به'.
ويري محمد يعقوبي، أن 'الرئيس ترامب، بالقدر الذي يريد حسم معاركه الخارجية بالقدر الذي يخسر قطاعات واسعة من شعبيته التي تتآكل بفعل الارتجالية في تسيير أخطر الملفات التي تخص الأمن القومي الأمريكي.
وفي سياق ذي صلة، يري محمد يعقوبي أن الاعتداء الإسرائيلي، الجمعة الماضي، 'يحمل دلالتين قويتين، الأولي تتعلق بأصحاب الأرض في يوم الأرض، وإصرارهم الدائم علي الاستعداد للموت من أجل التشبث بأرضهم'، منبها إلي أن نسبة الأطفال والشباب الذين خرجوا في مسيرات يوم الأرض، الجمعة الماضي، دلالة قاطعة علي أن الفلسطينيين يعتبرونها قضية مصيرية وتوريث هذا الشرف لأبنائهم وأحفادهم الذين يبدون استعدادا كبيرا للموت في عمر الزهور فقط ليعلنوا تمسكهم بأرضهم'.
أما الدلالة القوية الثانية، فهي 'استمرار ارتباك وتهلهل آلة التصفية والتهجير والاستيطان، كلما تصاعد إصرار الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، رغم المدد السياسي القوي الذي حصل عليه الصهاينة من الإدارة الأمريكية الجديدة'، موضحا أنه 'كلما تصاعدت آلة القتل ضد المدنيين العزل فهي بالضرورة تؤشر علي تصاعد التوتر النفسي والارتباك السياسي لدي الإدارة الإسرائيلية كنتيجة للزلزال الذي أحدثه الضمير الإنساني خارج الفيتو ضد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس'.
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سياسة أمريكا انتقلت من التحكم في القرار الدولي إلي الاستهتار به

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