للمشاركة فی الاجتماع الثلاثی حول سوریا؛

ظریف یصل الي العاصمة التركیة انقرة

انقرة / 3 نیسان / ابریل / ارنا – وصل وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، الیوم الثلاثاء، الي انقرة یرافقه وفد رفیع المستوي؛ للمشاركة فی الاجتماع الثلاثی الذی تستضیفه تركیا حول سوریا.

ومن المقرر ان یعقد الاجتماع الثلاثی بین ایران وروسیا وتركیا حول سوریا، الیوم وغدا فی مدینة انقرة التركیة، وذلك علي 3 مستویات بما یشمل كلا من اجتماع كبار الخبراء، و وزراء الخارجیة، ورؤساء جمهوریة الدول الثلاث.
وتاتی هذه الاجتماعات فی اطار الجولة الثانیة من المفاوضات الثلاثیة وامتدادا لمحادثات استانة وسوتشی، وهی تهدف الي التشاور والتعاون من اجل تسویة الحرب الداخلیة فی وسوریا.
ومن المقرر ایضا ان یحضر وزیر الخارجیة الایرانی غدا الاربعاء مأدبة افطار عمل مع نظیریه التركی مولود تشاویش اوغلو، والروسی سرغئی لافروف.
وترتكز محاور الاجتماع الوزاری الثلاثی بین ایران وتركیا وروسیا علي موضوع قمة انقرة الثلاثیة واعداد مسودة هذا الاجتماع.
علما ان اجتماع كبار خبراء الدول الثلاث یعقد الیوم الثلاثاء، وذلك لاعداد الصیغة النهائیة لنص مسودة اجتماعی وزراء الخارجیة ورؤساء جمهوریة البلدان الثلاثة غدا الاربعاء فی العاصمة التركیة انقرة.
یذكر ان رئیس الجمهوریة الایرانی حجة الاسلام حسن روحانی یغادر عصر الیوم الثلاثاء الي انقرة تلبیة لدعوة نظیره التركی وبهدف المشاركة فی الجولة الثانیة من المحادثات الثلاثیة حول سوریا.
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ظریف یصل الي العاصمة التركیة انقرة

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