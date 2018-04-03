ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

وقد فارق دلوفان بارزاني الحياه امس الاثنين في مدينة اربيل شمال العراق اثر اصابته بنوبه قلبية.

وكان دلوفان بارزاني مساعدا لنيجروان بارزاني في الشوون الاجتماعية.

انتهي**2018 ** 1718

