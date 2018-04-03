ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

طهران/3نيسان/ابريل- عزي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بوفاة شقيقه دلوفان بارزاني.

وقد فارق دلوفان بارزاني الحياه امس الاثنين في مدينة اربيل شمال العراق اثر اصابته بنوبه قلبية.
وكان دلوفان بارزاني مساعدا لنيجروان بارزاني في الشوون الاجتماعية.
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ظريف يعزي نيجروان بارزاني بوفاة شقيقه

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