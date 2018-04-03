إيران ترحب بحوار كافة الأطراف المؤثرة في تسوية الأزمة السورية

وقال خبير ذو صلة بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، في حوار حصري مع إرنا، ان التصريحات المنسوبة الي أحد المسؤولين الاتراك بشأن معارضة إيران لإقامة إجتماع القمة الرباعية، نبأ غير موثوق ولا أساس له من الصحة مضيفا، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دوما ولا زالت ترحب بتعزيز الحوار بين كافة الأطراف المؤثرة في تسوية الأزمة السورية وتعتبره تيسيرا للحوار السوري-السوري والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وحسب هذا المصدر ذو الصلة بوزارة الخارجية، ان مسار أستانا حاول منذ البداية أن يوظف كافة الآليات الموجودة للحد من التوترات وتمهيد الأرضية اللازمة لإرساء السلام المستديم في سوريا.

وصرح، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بكافة المشاريع التي تؤدي الي تعزيز كفاءة مسار أستانا أو أي مشروع آخر للسلام. معهذا، فان حضور ومشاركة أي عضو جديد في الإجتماعات المعنية بمسار مفاوضات أستانا من الضروري أن يتم مع الأخذ بنظر الإعتبار كافة جوانب الموضوع وأن يأتي علي أساس موافقة كافة الدول الثلاث الضامنة للسلام.

وحسب إرنا، من المقرر أن يجتمع رؤساء إيران وتركيا وروسيا بوصفهم الدول الثلاث الضامنة للسلام يوم غد الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة بهدف مناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

يذكر، انه تم عقد الإجتماع ثلاثي الأطراف لرؤساء هذه البلدان الثلاثة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مدينة سوتشي الروسية.

وحسبما أفادت إرنا نقلا عن الموقع الإلكتروني لصحيفة 'ديلي صباح' التركية نقلا عن أحد مسؤولي هذا البلد، فان الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' كان قد طالب بالمشاركة في الإجتماع الثلاثي لتركيا وروسيا وإيران حول تسوية الأزمة السورية، لكن طلبه واجه معارضة إيران.

وكان قد زعم هذا المسؤول التركي خلال حوار أدلي به الي المراسلين في إسطنبول، ان ماكرون كان يريد أن يشارك في هذه المحادثات، وكانت تركيا قد وافقت علي هذا الطلب لكنه واجه معارضة الإيرانيين'.

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