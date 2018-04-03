ايران تشكل عنصرا هاما في استئصال الارهاب من المنطقة

وصرح كاريم جين يونغ اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان الارهاب والتطرف يشكلان خطرين كبيرين يتهددان ايران والصين والعديد من الدول الاخري وان البلدين يعتقدان بضرورة التصدي لهما.

واضاف ان ايران والصين لديهما تعاون وطيد في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والعديد من المجالات الاخري.

وصرح اننا نعلم بان ايران تبذل جهودا جبارة في مجال اجتثاث الارهاب مضيفا ان الارهاب يشكل خطرا كبيرا علي المنطقة وان ايران كانت ضحيه للارهاب في بعض الاحيان ايضا.

وتابع ان الدعم الذي تقدمه ايران في مجال مكافحة الارهاب في سوريا والمنطقة ملحوظ جدا وان تضحيات ايران ساهمت في اجتثاث جذور الارهاب من المنطقة بوتيرة اسرع جدا.

وقال ان ايران والصين وقعتا اتفاقية للتعاون الاستراتيجي عام 2016 لتعملا وفقها لمواجهه التحديات الامنية بصورة مشتركة.

انتهي**2018 ** 1718

