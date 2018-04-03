مدير مركز الشرق الاوسط للسلام:

ايران تشكل عنصرا هاما في استئصال الارهاب من المنطقة

بكين/3نيسان/ابريل- قال المدير العام لمركز الشرق الاوسط للسلام والتطور في الصين كاريم جين يونغ ان الارهاب والتطرف من الظواهر الخطيرة في عالمنا اليوم وان ايران لن تدخر جهدا في مكافحتهما وهي تشكل عنصرا هاما في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة والقضاء علي الارهاب.

وصرح كاريم جين يونغ اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان الارهاب والتطرف يشكلان خطرين كبيرين يتهددان ايران والصين والعديد من الدول الاخري وان البلدين يعتقدان بضرورة التصدي لهما.
واضاف ان ايران والصين لديهما تعاون وطيد في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والعديد من المجالات الاخري.
وصرح اننا نعلم بان ايران تبذل جهودا جبارة في مجال اجتثاث الارهاب مضيفا ان الارهاب يشكل خطرا كبيرا علي المنطقة وان ايران كانت ضحيه للارهاب في بعض الاحيان ايضا.
وتابع ان الدعم الذي تقدمه ايران في مجال مكافحة الارهاب في سوريا والمنطقة ملحوظ جدا وان تضحيات ايران ساهمت في اجتثاث جذور الارهاب من المنطقة بوتيرة اسرع جدا.
وقال ان ايران والصين وقعتا اتفاقية للتعاون الاستراتيجي عام 2016 لتعملا وفقها لمواجهه التحديات الامنية بصورة مشتركة.
انتهي**2018 ** 1718



برچسب ها

سياسي

ايران

الصين

مكافحة الارهاب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تشكل عنصرا هاما في استئصال الارهاب من المنطقة

معظم المشاهدات

ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

امين عام الجماعة الاسلامية: رؤيتنا للجمهورية الاسلامية عقيدية

خلال لقائه خرازي في لاهور

امين عام الجماعة الاسلامية: رؤيتنا للجمهورية الاسلامية عقيدية

أحدث الأخبار

مواقف ايران وروسياء البيضاء متناغمة بشان القضايا الاقليمية والدولية

وزير الدفاع:

مواقف ايران وروسياء البيضاء متناغمة بشان القضايا الاقليمية والدولية

استنكار فلسطيني واسع لتصريحات بن سلمان

استنكار فلسطيني واسع لتصريحات بن سلمان

روحاني : تواجد القوات الاجنبية في سوريا دون اذن الحكومة السورية غير قانوني

قبيل مغادرته طهران الي انقرة؛

روحاني : تواجد القوات الاجنبية في سوريا دون اذن الحكومة السورية غير قانوني

روحاني الي انقرة للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

روحاني الي انقرة للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

انطلاق الاجتماع التمهيدي لمؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو

انطلاق الاجتماع التمهيدي لمؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في باكو

موضوعات مرتبط