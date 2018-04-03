الملحق العلمي الايراني لدي شرق آسيا:

ايران وماليزيا قامتا بإنتاج 5 آلاف عمل علمي مشترك

كوالالمبور/ 3نيسان/إبريل – إرنا –أعلن الملحق العلمي الايراني في دول شرق آسيا عن قيام ايران وماليزيا حتي نهاية عام 2017 بإكمال 5آلاف و569 مشروعاً علمياً مشتركاً وقال: إنّ الخطوة التالية لعولمة التعليم العالي الايراني تتمثل في القيام بدراسات وإنتاج علمي مشترك مع باقي الدول.

وأضاف الدكتور عباس قنبري باغستان الملحق العلمي الايراني لدي شرق آسيا اليوم الثلاثاء بأنّ الجامعات ومراكز الأبحاث المتفوقة تخطَّت مرحلة الاستقطاب الشامل ومرحلة الاستقطاب الكمّي للطلبة وباتت تهتم باستقطاب الطالب الباحث المحقق الذي يرفع من مستوي نوعية أبحاثها لتنجح الجامعة في نشر و إصدار نتائج الدراسة في إطار علمي رسمي علي هيئة مقال أو كتاب أو تقرير يُنشر علي مواقع علمية مرجعية تزيد من مكانة تلك الجامعة علمياً وترتقي بها.
وأفاد قنبري بأنّ مكانة كل جامعة ستكون رهناً بمدي حضورها الفاعل ونوعية إنتاجاتها علي صعيد المحافل العلمية الدولية والمواقع المرجعية الرسمية المعترف بها لتكفل بذلك لنفسها مستقبلاً وشهرة.
كما أشار قنبري الي إحصائيات دالة علي نمو بلغ ال32 بالمائة للتعاون العلمي المشترك بين ايران وماليزيا خلال عام 2017 معتبراً ذلك عائدا الي مثابرة وجهود تبنّاها الطلبة والباحثون والاساتذة الايرانيون العاملون أوالدارسون في جامعات ماليزيا.
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شرق آسيا

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ايران وماليزيا قامتا بإنتاج 5 آلاف عمل علمي مشترك

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