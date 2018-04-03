ايران وماليزيا قامتا بإنتاج 5 آلاف عمل علمي مشترك

وأضاف الدكتور عباس قنبري باغستان الملحق العلمي الايراني لدي شرق آسيا اليوم الثلاثاء بأنّ الجامعات ومراكز الأبحاث المتفوقة تخطَّت مرحلة الاستقطاب الشامل ومرحلة الاستقطاب الكمّي للطلبة وباتت تهتم باستقطاب الطالب الباحث المحقق الذي يرفع من مستوي نوعية أبحاثها لتنجح الجامعة في نشر و إصدار نتائج الدراسة في إطار علمي رسمي علي هيئة مقال أو كتاب أو تقرير يُنشر علي مواقع علمية مرجعية تزيد من مكانة تلك الجامعة علمياً وترتقي بها.

وأفاد قنبري بأنّ مكانة كل جامعة ستكون رهناً بمدي حضورها الفاعل ونوعية إنتاجاتها علي صعيد المحافل العلمية الدولية والمواقع المرجعية الرسمية المعترف بها لتكفل بذلك لنفسها مستقبلاً وشهرة.

كما أشار قنبري الي إحصائيات دالة علي نمو بلغ ال32 بالمائة للتعاون العلمي المشترك بين ايران وماليزيا خلال عام 2017 معتبراً ذلك عائدا الي مثابرة وجهود تبنّاها الطلبة والباحثون والاساتذة الايرانيون العاملون أوالدارسون في جامعات ماليزيا.

إنتهي** ع ج** 1837

