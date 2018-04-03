انسحاب ترامب من الاتفاق النووي سيؤدي الي انتصار ايران

وفي مقال له بصحيفة الـ 'واشنطن بوست'، اكد راس ان البعض يتصور بأنه من خلال فرض العقوبات علي الشركات الاوروبية المتعاقدة مع ايران يمكن الضغط علي اوروبا لتعديل الاتفاق النووي؛ مبينا لكن الاوروبيين لطالما صمدوا امام هكذا عقوبات ثانوية، ونظرا لعدم وجود شعبية لترامب في اوربا، فإن هناك القليل من الزعماء الاوروبيين الذين سيرضخون لهذه العقوبات الامريكية.

ولفت الدبلوماسي الامريكي البارز الي انه في حال انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، فإن الاوروبيين لن يلتحقوا به وسيبقي الاخير وحيدا؛ مضيفا ان خروج امريكا من الاتفاق النووي سيؤدي الي نهاية هذا الاتفاق، الامر الذي سينتهي بعزلة الولايات المتحدة وليس ايران.

انتهي ** ح ع

