الاتحاد الإيراني: قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية منطقياً وعبطان من انشط وزراء الرياضة

وقال تاج لبرنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية العراقية ان' قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية اكثر القرارات منطقية الذي اتخذته {الفيفا}، وايران تقيم القرار جيدا وتعلمون جيدا اننا نستضيف الكثير من الاحداث الرياضية واكثر من 20 حدثا ولكن عندما سمعنا بالخبر فرحنا كثيرا'.

وأضاف' زرت ملاعب عراقية فيها بني تحتية رائعة وجميلة وما اثار دهشتي ان وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان كان مفعما بالنشاط والحيوية'، مبينا ان' تقييمنا للعراق إيجابي جدا حيث زرت بغداد ووزارة الشباب وتفقتدها بشكل كامل، كما زرت ملعبي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف'.

وتابع' العراق رغم معاناته من الحرب الداخلية الا انه يمتلك اكبر فريقا في اسيا، والان طويت صفحة الحرب وأي عمل بإمكانه ان يمر سريعا في العراق، وبإمكانه استضافة جميع العاب القوي'.

وبين' وضعنا جدولا لمنتخبنا الوطني مع اليونان وشاهدتم اللقاء بين منتخبنا وسيراليون ولكننا نشعر بشرف وفخر كبير بان نواجه المنتخب العراقي وفي المستقبل القريب سنذهب بالمنتخب الشباب الوطني الي كربلاء' .

وأفاد' العراق يمتلك منتخبا قويا وتعلمون بان كثيرا من أعضاء المنتخب يلعبون في النوادي الإيرانية واكثرهم متميزون من حيث الكفاءة'، مؤكدا ان' العراق تجاوز مرحلة التنظيم وشاهدت وزيرا نشطا للغاية يؤهله لهذه المرتبة'.

وذكر' لدي علاقة ودية مع رئيس الاتحاد كرة القدم العراقي واعرفه عن قرب وكذلك وزير الشباب ونتواصل مع الاثنين'، مشيرا الي' انني اعتبر ملعبي كربلاء والنجف فريدة واستثنائية وعلي مستوي اسيا جيدة، ورايت بان هذه الملاعب من افضل الملاعب في اسيا وافضل من الكثير من الملاعب الإيرانية واعتقد ان عبطان اذا بقي في منصبه سيتفوق علي الملاعب الإيرانية'.

واكمل ان' واجبنا يحتم علينا المشاركة في افتتاح ملعب كربلاء ولدينا لقاءات مع المغرب وسلوفينيا والبرتغال في المونديال وانتم ستعطوننا الحق في لقاءات ودية، ولكن منتخبنا للشباب والمنتخبات الأندية والوطني تقوم بالتحضيرات للمشاركة سريعا في ملعب كربلاء ربما بعد المونديال سيزور فريقنا الأول بزيارة العراق'.

واكد' نحن علي أهبة الاستعداد للمشاركة في مباراة ودية مع العراق لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية'، مبينا ان' مجموعتنا في المونديال وصفت بمجموعة الموت وانا اعتبرها مجموعة الحياة، ولدينا منتخب ج في الصالات والعراق يتقدم بالكرة الخماسية'. نحن وقفنا دوما خلف البرازيل في الكرة الخماسية وكرة القدم الساحلية لكننا نبذل جهدنا في تخطي البرازيل'، مشيرا الي' انني رأيت أداء منتخب الصالات العراقي في قم مع المنتخب الإيراني وجدت لعبه استثنائيا وجيدا جدا وهو تسبب في خروجنا من بطولة اسيا'.

انتهي ** 1837

