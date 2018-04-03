رئيس معهد البحوث الاستراتيجية الروسية:

مكانة امريكا ستسوء عالميا

موسكو/ 3نيسان/ابريل/ ارنا – قال رئيس معهد البحوث السياسية و الاستراتيجية الروسية ان امريكا تواجه مشاكل علي الصعيد الدولي وان موقعها في ضوء انتهاجها سياسات عدائية سيصبح اكثر سوء مما هو عليه علي الصعيد العالمي.

واضاف'فلاديمير زاخاروف' اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان سياسة الحرب التي تتبعها امريكا في الشرق الاوسط جعلت الكثير من دول العالم تسخط عليها مشيرا الي معارضة الكثير من دول العالم في الجمعية العامة للامم المتحدة للقرار الامريكي بنقل السفارة الي القدس الشريف .
وقال انه بالرغم من الضغوط الامريكية الا ان معارضة القرار كانت واضحة وان انتخاب جون بولوتون مستشارا للامن القومي و مايك بمبئو وزيرا للخارجية سيدفع ترامب لاتخاذ سياسات عدائية ومتشددة اكثر من ذي قبل.
وقال زاخاروف ان بولتون كان من المعارضين للبرنامج النووي الايراني واذا استمر علي النهج ذاته ستكون امريكا اكثر عزله فنحن نشاهد معارضة الدول 5+1 للسياسات الامريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي .مشيرا الي دفاع روسيا والصين والمانيا عن الاتفاق.
واشار الي الازمة السورية وقال ان امريكا تواجه الكثير من المشاكل في سوريا و ان المجتمع الدولي ضد السياسات العدائية الامريكية التي تنتهجها في الدفاع عن المجاميع الارهابية في سوريا.
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معهد البحوث الاستراتيجية الروسية

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زاخاروف

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مكانة امريكا ستسوء عالميا

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