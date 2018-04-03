آية الله نوري همداني : قضيتنا الاولي القدس ومقارعة الكيان الصهيوني

جاءت تصريحات اية الله نوري همداني هذه اليوم الثلاثاء وفي مستهل درسه لخارج الفقه والاصول بمحافظة قم المقدسة (جنوبي طهران)؛ حيث اعرب عن ادانته لجرائم الكيان الصهيوني وسكوت الاوساط الدولية علي ذلك.

واردف القول، ان مكافحة الكيان الصهويني شكّل منذ انطلاق نهضة الامام الخميني (رضوان الله تعالي عليه) وحتي اليوم، من مبادئ الثورة الاسلامية؛ لافتا الي أن الامام الراحل كان يؤمن بضرورة القضاء علي هذا الورم السرطاني.

واكد المرجع الديني الايراني علي ان الكيان الصهيوني اغتصب قبلة المسلمين الاولي ويمثّل كيانا عديم الشرعية؛ داعيا المسلمين والشعوب المنادية بالحرية الي تعزيز الوحدة والانسجام فيما بينها لدعم الشعب الفلسطيني وازالة هذا الكيان اللّاشرعي من الوجود.

ولفت اية الله نوري همداني الي انه لا يمكن، التعويل علي الامم المتحدة (فيما يخص هذه الجرائم)؛ مبينا ان المنظمة الاممية تدارة بواسطة المليارات السعودية وقوي الاستكبار وتحولت من الناحية العملية الي منظمة عديمة الفائدة.

وقال المرجع الديني الايراني ان الاستكبار العالمي وفي اطار مخططاته، عمد الي تأسيس فرق مزيّفة مثل الوهابية وداعش لشغل المسلمين بانفسهم وتوفير ملاذ آمن لـ 'أسرائيل'؛ مؤكدا ان السعودية تمثل الآلية والجهة المنفذة الرئيسية في هذا الخصوص.

انتهي ** ح ع

