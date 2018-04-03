رئيس الجمهورية يزور تركيا اليوم

أنقرة/ 3نيسان/إبريل – إرنا – يصل رئيس الجمهورية الاسلاميه الايرانيه حسن روحاني يرافقه وزير الخارجيه محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء الي أنقرة للمشاركة في القمه الثلاثيه التي ستناقش مستجدات الملف السوري.

وستعقد هذه القمه الثلاثيه بحضور روساء ايران وروسيا وتركيا.
ويشارك في اجتماع يعقد علي هامش القمه خبراء ووزراء خارجية الدول الثلاث خلال اليوم وغد.
وتاتي هذه القمه استمرارا للجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية ومفاوضات أستانة وإجتماع قمة سوتشي للتفاوض والمتابعة والتعاون لتسويه الازمه السورية.
وتلقي الرئيس الايراني دعوة رسمية من نظيره التركي طيب رجب اردوغان للمشاركة في هذه القمه التي سيلتقي علي هامشها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رحب طيب اردوغان لبحث القضايا الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي.
هذا وسيغادر محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني عصر اليوم طهران متجهاً الي أنقرة مترأساً وفداً آخر سيجتمع خلال زيارته بمولود جاووش اوغلو وسرجئي لاوروف وزراء خارجية تركيا و روسيا في إفطار عمل يقوم بعد ذلك الوزراء الثلاثه بالمصادقة النهائية علي المسودة التي سيناقشها الرؤساء في قمتهم.
وكانت لجولة الاولي من قمه الرؤساء الثلاث اُقيمت في مدينة سوتشي الروسية في الثاني والعشرين من نوفمبر 2017 ناقش المجتمعون خلالها الملف السوري.
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سياسي

زيارة روحاني وظريف لتركيا

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رئيس الجمهورية يزور تركيا اليوم

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