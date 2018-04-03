رئيس الجمهورية:

تأسيس مواقع تواصل جديدة يهدف للتخلص من إحتكار هذه المواقع

طهران/ 3نيسان/إبريل – إرنا – قال الرئيس روحاني: لايجب أن يكون الهدف من إنتاج ونشر تطبيقات ومواقع اجتماعية محلية هو حجب أو وضع عقبات أمام توصل المستخدمين الي مواقع وتطبيقات اُخري بل الهدف هو التخلص من إحتكار هذه المواقع.

وقال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني اليوم الثلاثاء خلال إجتماعه بعدد من الوزراء والمحافظين ومدراء الأجهزة التنفيذية بمناسبة عيد النوروز بأنّ الشعب هم الاسياد علي المسؤولين وهم العنصر الرئيس المنتج للأمن والوحدة في المجتمع مؤكداً علي ضرورة تعبئة جميع الطاقات لاسداء الخدمة لهم وتوفير أجواء أكثر أماناً مفعمة بالاستقرار والإرتياح.
وأكد روحاني خلال الإجتماع بأنّ تعزيز النشاط وزرع الأمل لدي المواطنين وايجاد أجواء ملائمة للعمل والانتاج في العام المسمي بعام دعم السلع الايرانيي مهمة كبري تقع علي عاتق كافة المسؤولين مشيراً الي ما قامت به الحكومة في خلق فرص العمل ومكافحة الفقر حتي إقتلاع جذور الفقر المطلق وتقليص الفارق الطبقي مؤكداً علي مواصلة هذه الخطوات طيلة العام الجديد بقوة وإندفاع اكبر.
هذا ولفت روحاني الي ضرورة تبني توجيه عام للاستفادة المثلي من الأجواء الافتراضية وإعداد المضامين المناسبة لنشرها في المواقع دون حصول احتكار.
وإعتبر رئيس الجمهورية التعامل البناء مع دول الجوار والعالم من السياسات المبدئية لايران الاسلامية اذ تعود علي البلاد بالنفع لافتاً الي انتهاج الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه الخطة أكثر من ذي قبل خاصة في هذا العام.
وفي بداية الإجتماع وصف روحاني بعثة النبي الأكرم(ص) أكبر حدث شهده التاريخ البشري معتبرا اياها النور الذي أضاء لنا طريق الهداية.
إنتهي** ع ج** 1718



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تأسيس مواقع تواصل جديدة يهدف للتخلص من إحتكار هذه المواقع

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