20 مسعفاً يواصلون البحث في قمة دنا

وأضاف عزيز فيلي اليوم الثلاثاء بأنّ العمليات كانت مستمرة طيلة أيام الإحتفال برأس السنة الجديدة الايرانية وعيد النوروز وما زالت متواصلة وتم خلال هذه الفترة ايفاد 145 شخصاً من الفرق المتخصصة وفرق العمل السريع جاؤوا من عدة محافظات ايرانية إضافة الي موسسة الإسعاف والإنقاذ التابعة للهلال الأحمرالايراني وفي فترات محددة.

ووصف هذه العمليات بالناجحه حيث تم خلالها العثورعلي قسم كبير من بقايا جثامين الضحايا وتم نقلها الي الطب الشرعي في محافظة كهكيلويه وبوير احمد للتعرف علي هويتهم منوهاً الي العثورعلي بقايا اُخري من هذه الجثامين لم تسمح الظروف المناخية بنقلها.

وبصفة عامة تم حتي اللحظة التعرف علي هوية 46 من الضحايا وتسليم جثامينهم الي ذويهم.

علماً بأنّ طائرة ركاب ايرانية من طراز اي تي آر 72 كانت تتجهة من طهران الي مدينة ياسوج جنوب البلاد تقل 66 راكباً وطاقماً من طراز اي تي آر 72 إختفت في 18 فبراير عن الرادار واعلِنَ عن سقوطها في منطقة «بادناي سميرم» الجبلية لقي جميع ركابها وطاقمها مصرعهم.

إنتهي** ع ج** 1718

