تحسين عمليات إستخراج النفط بالنانوتكنولوجيا

طهران/ 3نيسان/إبريل – إرنا – نجح باحثو جامعة أمير كبير الصناعية بتوظيف تقنية النانو جزيئة «ثاني أكسيد التيتانيوم » لزيادة نسبة استخراج النفط حتي خمسة أضعاف.

ونقل الفريق العلمي المختص بجامعة أمير كبيرالصناعية ل إرنا اليوم الثلاثاء عن المسؤول المنفذ لهذا المشروع: إنه نظراً الي منافسة وجهود الدول العظمي الاقتصادية للحصول علي أكبر حصة من النفط وبإعتبار ايران غنية بهذه المادة يُعتبر المشروع الذي تبنيناه فرصة متاحة أمام البلاد لتزيد من نسبة استخراجها للنفط بأضعاف.
وأضاف جمشيد هسراك بأنّ هذا المشروع سيعود بالنفع الاقتصادي علي البلد نظراً الي أسعار البترول وسيقلل من تكاليف الاستخراج.
وعن طبيعة عمل المشروع قال هسراك: استخدمنا في هذا البحث اسلوب الاستنساخ الديناميكي الجزيئي (Moleculardynamics) فالمواد النفطية تُعتبر من المركبات العضوية إذ أنّ توظيف اسلوب الإستقطاب والجذب برؤية جزيئية يسمح بتفكيك المادة المدروسة النفطية والنتيجة إستفادة 2 نانو ذرة «ثاني أكسيد التيتانيوم » واكسيد النحاس وحذف الاسفالطين (Asphaltene) ما يزيد من الإستحصال النفطي الي خمسة أضعاف مشيراً الي إمكانية استخدام هذه التقنية في صناعات النفط والبتروكيماويات والمصافي النفطية.
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برچسب ها

اقتصاد

منجز لباحثين ايرانيين

توظيف تقنية النانو

إستخراج النفط

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تحسين عمليات إستخراج النفط بالنانوتكنولوجيا

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