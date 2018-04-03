فوز المنتخب الايراني علي منتخب ماكاو في بطولة اسيا لكرة السلة لليافعين

طهران/ 4 نيسان/ابريل/ ارنا – فاز المنتخب الايراني لليافعين في اولي مباراته علي منتخب ماكاو بجداره وبنتيجة 148 – 45 نقطة وذلك في اطار بطولة اسيا لليافعين .

وبدأت مباريات بطولة كرة السلة لليافعين الاسيوية يوم امس الاثنين في مدينة 'فوشان' الصينية وبمشاركة 13 منتخبا وحقق المنتخب الايراني في اولي مباراته فوزا ثمينا علي منتخب الماكاو وبنتائج 37-9 في الشوط الاول و 38- 10 في الشوط الثاني و 39-16 في الشوط الثالث و 34-29 في الشوط الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 148- 45 .
وسيلتقي المنتخب الايراني في مباراته الثانية بمنتخب تايوان.
وياتي ترتيب الفرق المشاركة في بطولة اسيا لكرة السلة لليافعين كالاتي :
المجموعة الاولي: الصين و نيوزلندا و هونغ كونغ
المجموعة الثانية:استراليا و الفليبين وماليزيا
المجموعة الثالثة: ايران و تايوان وماكاو
المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية واليابان ولبنان والهند.
وسيتاهل افضل اربعة فرق اسيوية الي بطولة العالم لليافعين التي ستقام في الارجنتين في الفترة من 30حزيران الي 8 تموز 2018 .
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فوز المنتخب الايراني علي منتخب ماكاو في بطولة اسيا لكرة السلة لليافعين

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