فوز المنتخب الايراني علي منتخب ماكاو في بطولة اسيا لكرة السلة لليافعين

وبدأت مباريات بطولة كرة السلة لليافعين الاسيوية يوم امس الاثنين في مدينة 'فوشان' الصينية وبمشاركة 13 منتخبا وحقق المنتخب الايراني في اولي مباراته فوزا ثمينا علي منتخب الماكاو وبنتائج 37-9 في الشوط الاول و 38- 10 في الشوط الثاني و 39-16 في الشوط الثالث و 34-29 في الشوط الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 148- 45 .

وسيلتقي المنتخب الايراني في مباراته الثانية بمنتخب تايوان.

وياتي ترتيب الفرق المشاركة في بطولة اسيا لكرة السلة لليافعين كالاتي :

المجموعة الاولي: الصين و نيوزلندا و هونغ كونغ

المجموعة الثانية:استراليا و الفليبين وماليزيا

المجموعة الثالثة: ايران و تايوان وماكاو

المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية واليابان ولبنان والهند.

وسيتاهل افضل اربعة فرق اسيوية الي بطولة العالم لليافعين التي ستقام في الارجنتين في الفترة من 30حزيران الي 8 تموز 2018 .

انتهي**م م** 1837

