وصول وزير الدفاع الايراني الي موسكو

موسكو/ 3نيسان/إبريل – إرنا – وصل اليوم الثلاثاء وزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني الي موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي الأمني السابع بدعوة رسمية من نظيره الروسي سرجئي شايغو.

ومن المقرر أن يقوم العميد حاتمي خلال هذه الرحلة بإلقاء كلمة في اليوم الاول من المؤتمر والإجتماع بنظيره الروسي وبشخصيات مشاركة في المؤتمر وبوزراء دفاع عدد من الدول وأفادت المصادر بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في حفل افتتاح المؤتمر.
علماً بأنّ هذا المؤتمر الذي سيستمر ليومين سيناقش خلاله المشاركون عدة محاور منها هزيمة داعش في سوريا ونتائج وتطلعات السلام في الشرق الاوسط والأمن العالمي في عالم متعدد الأقطاب وكذلك الأمن الاوروبي وتعاون أم مواجهة إضافة الي الحالة الانسانية في منطقة الشرق الاوسط والأمن الاقليمي فيها وفي شمال افريقيا فضلاً عن إعادة الإعمار بعد إنهاء الصراع والقوة الناعمة باعتبارها وسيلة لمتابعة الاهداف السياسية العسكرية إضافة الي الجوانب الأمنية ومسؤوليات وكالات دفاع المنطقة والرد علي التهديدات ومواجهة التحديات.
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وصول وزير الدفاع الايراني الي موسكو

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