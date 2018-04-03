وصول وزير الدفاع الايراني الي موسكو

ومن المقرر أن يقوم العميد حاتمي خلال هذه الرحلة بإلقاء كلمة في اليوم الاول من المؤتمر والإجتماع بنظيره الروسي وبشخصيات مشاركة في المؤتمر وبوزراء دفاع عدد من الدول وأفادت المصادر بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في حفل افتتاح المؤتمر.

علماً بأنّ هذا المؤتمر الذي سيستمر ليومين سيناقش خلاله المشاركون عدة محاور منها هزيمة داعش في سوريا ونتائج وتطلعات السلام في الشرق الاوسط والأمن العالمي في عالم متعدد الأقطاب وكذلك الأمن الاوروبي وتعاون أم مواجهة إضافة الي الحالة الانسانية في منطقة الشرق الاوسط والأمن الاقليمي فيها وفي شمال افريقيا فضلاً عن إعادة الإعمار بعد إنهاء الصراع والقوة الناعمة باعتبارها وسيلة لمتابعة الاهداف السياسية العسكرية إضافة الي الجوانب الأمنية ومسؤوليات وكالات دفاع المنطقة والرد علي التهديدات ومواجهة التحديات.

إنتهي** ع ج** 1837

