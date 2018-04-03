ايران تحتل المركز العاشر عالميا من حيث احتياطي خامات الحديد

طهران/ 4 نيسان/ابريل/ ارنا – تم تصنيف ايران عاشرا ضمن الدول العشر التي تمتلك خامات الحديد باحتياطي قدره ملياران و 700 مليون طن من هذه المادة المعدنية .

وذكر تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مؤسسة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو) ان التوقعات وبعد الاكتشافات الاخيرة لذخائر خامات الحديد تشير الي تعزيز موقع ايران في الترتيب العالمي خلال العام 2018.
وذكر التقرير انه بلغ مجموع الذخائر المسجلة عالميا 170 مليار طن و ان استراليا تحتل المركز الاول بذخائر مقدارها 50 مليار طن تليها روسيا بمقدار 25 مليار طن و البرازيل بمقدار 23 مليار طن و الصين بمقدار 21 مليار طن والهند 8.1 مليارطن و اوكرانيا 6.5 مليارات طن وكندا 6 مليارات طن والسويد 3.5 مليارات طن وامريكا 2.9 مليارات طن وايران 2.7 مليارات طن.
يذكر انه تقدر ذخائر مناجم 'سنكان' في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) اكثر من مليار طن و مناجم 'كل كهر' بسيرجان ( جنوب شرق ) اكثر من مليار و 135 مليون طن .
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ايران تحتل المركز العاشر عالميا من حيث احتياطي خامات الحديد

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