ايران تشارك في مؤتمر بواو في الصين

وقال 'وانغ يي' في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا المنتدي هو من اهم الاجتماعات للتعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين الدول الاسيوية وباقي دول العالم.

وسيعقد المنتدي في الفترة من 8 الي 11 ابريل الحالي في مدينة بواو التابعة لمحافظة هاي نن في اقصي منطقة جنوب الصين.

واضاف 'وانغ يي' ان الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' سيلقي كلمته بحضور المئات من مسؤولي العالم واسيا وسيكون موضوع المؤتمر لهذا العام 'اسيا المنفتحة والمبدعة لبلوغ نجاحات عالمية عظمي'.

ويعتبر منتدي بواو من اهم الاجتماعات الاقتصادية الاسيوية الذي تاسس في العام 2001 في مدينة بواو جنوب الصين .

ومن اهداف تاسيس المنتدي الذي كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية من المؤسسين له هو تطوير التبادل الاقتصادي والتعاون العلمي والتقني بين دول اسيا والباسفيك.

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