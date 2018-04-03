مقتل امام مسجد في ام الفحم داخل فلسطين المحتلة

واكدت الشرطة الصهيونية مقتل الشيخ محمد سعادة (45 عاما) أمام مسجد التوحيد في أم الفحم بأراضي 48 رميا بالرصاص فجر اليوم الثلاثاء، من قبل مجهولين بعد خروجه من المسجد.

وفور وقوع الجريمة هرعت إلي المكان طواقم طبية وقدمت إسعافات ميدانية لإمام المسجد الذي كان مصابا بجراح بالغة الخطورة دون ان تنجح في انقاذ حياته؟

وأغلقت الشرطة ساحة الجريمة داخل المسجد، ولم تبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات، كما لم تشير إلي أي معلومات حول خلفية الجريمة.

واستنكرت رابطة الأئمة في أم الفحم الاعتداء الغاشم الجبان علي إمام مسجد التّوحيد وقتله فجر اليوم الثلاثاء أمام المسجد واعتبرت ذلك سابقة خطيرة علي كافة الأصعدة.

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