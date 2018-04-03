دفاعُ أمريكا عن المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين دليلٌ حيٌ علي رعايتها للإرهاب

وفي الإطار، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عباس زكي الولايات المتحدة الأمريكية بالمنحازة، و اللا أخلاقية.

وخلال حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، شدد 'زكي' علي أن إحباط أمريكا لصدور بيان دولي يجرم المذبحة الصهيونية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في 'مسيرة العودة الكبري' عند الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر، يجعلنا نتمسك أكثر بموقفنا الرافض لجعلها مرجعية رئيسية لعملية التسوية.

وأضاف، 'لا مجال لأن نقبل بعد الآن بأن تبقي واشنطن متفردة بتقرير مصيرنا في ضوء محاباتها، ومساندتها اللا محدودة للاحتلال وسياساته الفاشية'.

وجدد القيادي 'الفتحاوي' التأكيد علي بطلان القرارات العدائية الصادرة عن حاكم البيت الأبيض 'دونالد ترامب' فيما يخص تسمية القدس عاصمة للكيان الغاصب، ونقل سفارة بلاده من 'تل أبيب' إلي المدينة المحتلة.

وتابع القول، :'كما أشرنا في السابق، ها نحن نؤكد بأن لا قيمة لمقررات ترامب وإدارته المتصهينة ، ولن نعترف بأي منها ولا حتي بمن يشاركونه ذات التوجهات'.

ومن جهتها، قالت 'لجان المقاومة في فلسطين'، :'إن ما حصل في مجلس الأمن من إفشال لقرار يدين الاحتلال علي جريمته النكراء ضد جموع المدنيين العزل من أبناء غزة يشكل مشاركة أمريكية فعلية في المجزرة الصهيونية'.

وأضافت، 'واضح تماماً أن الإدارة الأمريكية تصر علي معاداة شعبنا ، وتعمل علي استهداف قضيتنا الوطنية وحقوقنا الراسخة والثابتة ، وهذا ينفي عنها ادعاء الوساطة النزيهة أو تقديم المبادرات السياسية التي هي في جوهرها مشاريع تصفية'.

أما حركة 'الأحرار'، فقالت، :' إن أمريكا عدو لدود للفلسطينيين، بل وللإنسانية جمعاء، وهي تمثل رأس الإرهاب في العالم'.

ورأت الحركة أن هذه المواقف العدائية من جانب الولايات المتحدة تستدعي مجابهتها بقوة من كافة الأطراف العربية، والفلسطينية، كما وتستدعي التوقف التام عن المراهنة عليها لاستعادة الحقوق المغتصبة.

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