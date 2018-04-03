2.5 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة

طهران 3نيسان/ابريل/ ارنا - تم خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 20 مارس) استقطاب استثمارات بنسبه 2.5 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

وذكر احصاء لوزارة الطاقة الايرانية ان 70% من مجموع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كان من مصادر اجنبية بمقدار 1.75 مليار دولار و 30% منها داخليا بمقدار 750 مليون دولار .
واشار الاحصاء ان ما تم انتاجه من الطاقة حتي نهاية العام 2014 عن طريق محطات تعمل بالطاقة المتجددة بلغ 165 ميغا واط منها 131 ميغاواط استثمار حكومي و 34 ميغا واط قطاع خاص وخلال السنوات الاربع الاخيرة ارتفع الانتاج بمقدار 176 ميغاواط ليبلغ 341 ميغاواط.
ومنذ العام 2014 ولحد الان تم انتاج 470 ميغاواط طاقة حديثة منها 171 عن طريق القطاع العام و369 قطاع خاص و بلغ مقدارالعقود المبرمة في هذا المجال 2961 ميغا واط.
وخلال الفترة المذكورة ارتفع عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة من 4 الي 350 شركة .
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

الطاقة المتجددة

استثمارات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

2.5 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة

معظم المشاهدات

ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

امين عام الجماعة الاسلامية: رؤيتنا للجمهورية الاسلامية عقيدية

خلال لقائه خرازي في لاهور

امين عام الجماعة الاسلامية: رؤيتنا للجمهورية الاسلامية عقيدية

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

العبادي يؤكد سيطرة القوات الامنية علي عموم العراق ولا يوجد مرتكز لـ`داعش`

العبادي يؤكد سيطرة القوات الامنية علي عموم العراق ولا يوجد مرتكز لـ'داعش'

أحدث الأخبار

مقتل امام مسجد في ام الفحم داخل فلسطين المحتلة

غموض حول خلفيات الحادث

مقتل امام مسجد في ام الفحم داخل فلسطين المحتلة

دفاعُ أمريكا عن المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين دليلٌ حيٌ علي رعايتها للإرهاب

خاص 'إرنا':

دفاعُ أمريكا عن المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين دليلٌ حيٌ علي رعايتها للإرهاب

ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي شب في مقهي بمدينة اهواز

ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي شب في مقهي بمدينة اهواز

2.5 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة

2.5 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة

خارطة طريق حكومية لدعم السلع الايرانية

خارطة طريق حكومية لدعم السلع الايرانية

موضوعات مرتبط