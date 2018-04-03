2.5 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة المتجددة

وذكر احصاء لوزارة الطاقة الايرانية ان 70% من مجموع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كان من مصادر اجنبية بمقدار 1.75 مليار دولار و 30% منها داخليا بمقدار 750 مليون دولار .

واشار الاحصاء ان ما تم انتاجه من الطاقة حتي نهاية العام 2014 عن طريق محطات تعمل بالطاقة المتجددة بلغ 165 ميغا واط منها 131 ميغاواط استثمار حكومي و 34 ميغا واط قطاع خاص وخلال السنوات الاربع الاخيرة ارتفع الانتاج بمقدار 176 ميغاواط ليبلغ 341 ميغاواط.

ومنذ العام 2014 ولحد الان تم انتاج 470 ميغاواط طاقة حديثة منها 171 عن طريق القطاع العام و369 قطاع خاص و بلغ مقدارالعقود المبرمة في هذا المجال 2961 ميغا واط.

وخلال الفترة المذكورة ارتفع عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة من 4 الي 350 شركة .

انتهي**م م** 1718

