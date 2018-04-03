حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

أهواز/ 3نیسان/إبریل – إرنا - أعلن رئیس دائرة الإطفاء وخدمات الأمان التابعة لبلدیة اهواز عن حریق نشب صبیحة یوم الیوم الثلاثاء داخل مقهی فی المدینة (جنوب غرب ایران) أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین.

وأفاد آتش باد تراب بور صباح الیوم الثلاثاء فی تصریح لمراسل ارنا بأنّ هذا الحریق نشب غداة الیوم فی منطقة 'كیان' الأهوازیة سارع رجال الإطفاء الی موقع المقهی بعد4 دقائق من إبلاغهم بالحادث.
وأضاف رئیس دائرة الإطفاء الأهوازیة بأنّ حجم الحریق كان هائلاً حیث تم إیفاد 6 سیارات إطفاء كبری الی موقع الحریق تفادیاً لتسری النیران الی المبانی المجاورة.
وأدی هذا الحریق الی مصرع 10 ممن كانوا متواجدین فی المكان اضافة الی إصابة ثلاثة من الأهالی وثلاثة من رجال الإطفاء.
كما أعلن تراب بور عن العثور علی الجثث المتفحمة التی حاصرتها النیران داخل المقهی وإخراجها من الموقع وتم اخماد النیران تماماً إنما أسباب الحریق ما زالت قید التحقیق.
إنتهی** ع ج** 1837



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حریق فی مقهی فی مدینة اهواز أودی بحیاة 10 وخلّف 6 مصابین

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