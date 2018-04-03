موسكو: ايران ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي

وقال اوشاكوف في تصريح للصحفيين الاثنين، ان ايران ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت هذا الامر ايضا.

واضاف مساعد الرئيس الروسي، ان الهدف الرئيس لروسيا هو دعم الاتفاق النووي.

وتابع اوشاكوف، انه من المقرر البحث خلال اللقاء القادم بين الرئيسين حسن روحاني وفلاديمير بوتين، حول الاتفاق النووي، في ضوء رسائل اميركا القاضية بمراجعة الاتفاق.

وصرح المسؤول الروسي بشان العلاقات الاقتصادية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية بان من الممكن ان يصل حجم الاستثمارات الروسية في قطاعات النفط والغاز الايرانية الي 50 مليار دولار.

وافادت 'تاس' ان اوشاكوف قال في جانب اخر من تصريحه بان رؤساء ايران وروسيا وتركيا سيقومون في ختام اجتماعهم يوم الاربعاء 4 ابريل في انقرة، باصدار بيان حول الاوضاع في سوريا.

واضاف، انه سيتم في هذا البيان التاكيد علي دعم وحدة الاراضي والاستقلال وحق السيادة لسوريا وهذه قضية مهمة جدا.

انتهي ** 2342

