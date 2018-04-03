ایران: مسؤولیة المجتمع الدولی منع إضعاف الاتفاق النووی

وفی كلمة القاها خلال اجتماع لجنة نزع السلاح المنعقد فی نیویورك الاثنین، قال خوشرو، ان 10 تقاریر متتالیة من المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة تثبت التزام ایران بتعهداتها فی اطار الاتفاق النووی بصورة كاملة.

واعتبر سفیر ایران فی الامم المتحدة الاتفاق النووی بانه لیس طریقا من طرف واحد وانه ینبغی علي بقیة الاعضاء العمل بتعهداتهم ایضا واضاف، ان الاتفاق النووی لا یمكن تغییره ولا یمكن اعادة التفاوض بشانه وان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة هی المرجع الوحید المؤهل لتقییم مدي التزام ایران بتعهداتها فی اطار الاتفاق.

واشار خوشرو الي سبل وسیاسات واجراءات امیركا الهدامة واللامسؤولة فیما یتعلق بتنفیذ الاتفاق النووی، واعتبرها بانها ناقضة لتعهداتها فی اطار الاتفاق خاصة البنود 26 و 28 و 29 والتی بموجبها تعهدت امیركا بذل كل الجهود اللازمة بصدق لدیمومة الاتفاق وتنفیذه الناجح والامتناع عن ای اجراء فی مسار الاخلال فی استفادة ایران الكاملة من ازالة الحظر وتطبیع العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع ایران.

ودعا مندوب ایران المجتمع العالمی كی لا یمسح لامیركا بإضعاف الاتفاق النووی لان ذلك لا یخدم التعددیة و'بناء علیه فان الحیلولة دون ذلك یعد مسؤولیة جماعیة'.

وفیما یتعلق بنزع السلاح النووی اشار خوشرو الي مسارین خطیرین فی هذا المجال، ای تحدیث الاسلحة النوویة من قبل الدول وكذلك سباق التسلح النووی الجدید بین مالكیها قائلا، انه ینبغی المبادرة للحیلولة دون التداعیات الهدامة لهذین المسارین علي السلام والامن الدولی.

وتابع مندوب ایران، انه ینبغی علینا ان لا نسمح بان یلقی التهدید المهیب لهذه الاسلحة اللاانسانیة ظلاله علي حیاتنا الي الابد وقبل ان تقوم بتدمیرنا یتوجب علینا ان نقوم نحن بتدمیرها كلها وهذه مسؤولیة جماعیة لانها مرتبطة بامننا جمیعا.

واضاف، ان المصادقة علي معاهدة حظر الاسلحة النوویة كان خطوة مهمة فی هذا المجال وفی هذا السیاق ینبغی علینا كاولویة مواصلة الجهود الرامیة بقوة لبدء مفاوضات المعاهدة الشاملة فی مجال الاسلحة النوویة فورا.

واعتبر مندوب ایران الدائم فی الامم المتحدة، مقترح ایران لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النوویة بانه یحظي باهمیة فائقة.

واشار خوشرو الي ان هذا الامر لم یتحقق لغایة الان بسبب سیاسات الكیان الصهیونی الداعیة للحرب واضاف، ان ارغام هذا الكیان للانضمام الي معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة واخضاع جمیع انشطته ومؤسساته النوویة لاجراءات الضمان الشاملة للوكالة الدولیة لطاقة الذریة، یجب ان یكون احد العناصر الرئیسیة لتوصیات لجنة نزع السلاح.

واكد خوشرو كذلك علي العمل للحیلولة دون سباق التسلح فی الفضاء الخارجی والذی هو مدرج ایضا فی جدول اعمال لجنة نزع السلاح للعام الجاری.

انتهي ** 2342

