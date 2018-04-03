استقلال طهران يتاهل لدور الـ 16 بدوري ابطال اسيا بفوزه علي الريان

وفي هذه المباراة التي جرت امام 35 الف متفرج في استاد 'ازادي' بطهران، افتتح جباروف التسجيل في الدقيقة 6 من المباراة بعدما ارتطمت الكرة التي سددها بدفاع الريان وغيرت مسارها لتدخل المرمي.

وفي الدقيقة 55 حصل استقلال علي ركلة جزاء حينما تعرض لاعبه داريوش رضائيان الي عرقلة دخل منطقة جزاء الريان، انبري لها وريا غفوري مسجلا هدف الفوز الثاني لاستقلال.

وبهذه النتيجة تصدر استقلال الترتيب في المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد الريان عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة اخري فاز العين الاماراتي علي ضيفه الهلال السعودي 2-1 رافعا رصيده الي 7 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الاخير.

ويواجه استقلال طهران، الهلال السعودي، في الجولة السادسة والاخيرة ويكفيه التعادل لتصدر المجموعة، فيما تجري مباراة مصيرية صعبة بين العين والريان، يحتاج العين فيها للتعادل فقط من اجل التاهل فيما لا خيار امام الريان سوي الفوز للتاهل.

انتهي ** 2342

