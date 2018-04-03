بن سلمان: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

طهران / 3 نيسان / ابريل /ارنا-
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة صحفية نشرت، الاثنين، أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، لافتا إلي أنه حال التوصل إلي سلام في المنطقة، فإنه سيكون 'الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي'.

واوردت 'سبوتنيك' ان بن سلمان، قال في لقاء مطول مع مجلة 'ذي اتلانتيك' الأمريكية، إن 'إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل'.
وأضاف: 'إذا كان هناك سلام، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن'.
وأعرب ولي العهد السعودي، خلال لقائه مع المجلة الأمريكية، عما أسماه بـ 'مخاوف دينية' حيال مصير المسجد الأقصي في القدس، وكذلك حيال حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال ابن سلمان للمجلة، 'لدينا مخاوف دينية حيال مصير المسجد الأقصي في القدس، وحيال حقوق الشعب الفلسطيني'.
وأضاف، 'هذا ما لدينا… ليس لدينا أي اعتراض علي أي أحد آخر'.
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بن سلمان: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

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