خروج 1065 إرهابياً من “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما لنقلهم إلي جرابلس

وأكد موفد سانا إلي ممر مخيم الوافدين خروج 20 حافلة تقل 1065 إرهابياً من “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما تمهيداً لنقلهم إلي جرابلس.



وفي وقت سابق ذكر الموفد أن الحافلات تدخل منذ الصباح بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلي أطراف منطقة دوما لتجهيزها ومن ثم الخروج محملة بالإرهابيين وعائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين للتوقف في نقطة التجمع الرئيسية قرب اوتستراد حرستا ليتم نقلهم في وقف لاحق إلي جرابلس.



ولفت موفد سانا إلي أن الحافلات تخضع لتفتيش دقيق لمنع الإرهابيين من تهريب أي مختطف من المدنيين أو العسكريين في مدينة دوما وكذلك لمنعهم من اصطحاب عبوات ناسفة أو قنابل يمكن أن يستخدموها أثناء توجههم إلي جرابلس.



يذكر أنه تم خلال إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما إلقاء القبض علي ثلاثين رجلا وست نساء كانوا يحملون أحزمة ناسفة إضافة الي اكتشاف تفخيخ الإرهابيين لطفل عبر تحميله خمسة كغ من المتفجرات منذ بداية خروج أهالي الغوطة من الممرات المختلفة وذلك بغية تفجيرها في الباصات أو مراكز الإقامة المؤقتة لاتهام الدولة السورية.

وبين موفد سانا أن تجهيز الحافلات مستمر حتي الآن حيث تخرج الحافلات تباعا من دوما عبر ممر الوافدين وعلي متنها إرهابيون من “جيش الإسلام” وعائلاتهم.



يذكر أنه تم أمس التوصل إلي اتفاق يقضي بخروج إرهابيي “جيش الإسلام” من دوما في الغوطة الشرقية إلي جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلي مدينة دوما إضافة إلي تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.



وجاء رضوخ إرهابيي “جيش الإسلام” نتيجة الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش في عملياته العسكرية الواسعة لتحرير الغوطة الشرقية وتمكنه من قطع خطوط الامداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية في الغوطة ما سرع انهيارها.



وشهدت مدينة دوما خلال الأيام الماضية مظاهرات من قبل الأهالي طالبوا فيها إرهابيي “جيش الإسلام” بمغادرة المدينة وإطلاق سراح المختطفين حيث لا يزال التنظيم الإرهابي يحتجز مئات العائلات داخل مدينة دوما ويتخذها دروعا بشرية إضافة إلي احتفاظه بعدد كبير من المختطفين داخل أوكاره في المدينة بغية المتاجرة بهم.

انتهي ** 2342

