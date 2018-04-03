رئيس الاتحاد الايراني الكروي: ايران ستقدم الدعم الرياضي للعراق

وقال تاج لبرنامج (كالوس) الذي بثته قناة الفرات الفضائية العراقية ان 'قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية اكثر القرارات منطقية الذي اتخذته (فيفا)'، مشيدا بالانجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان، في مجال البني التحتية ودورها الكبير في ملف رفع الحظر الرياضي عن العراق.

وأضاف ان 'وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان كانت بصماته واضحة في انجاز وافتتاح الملاعب، وقد زرت بغداد ووزارة الشباب والرياضة العراقية وملعبي كربلاء والنجف الاشرف، وشاهدت حجم الاصرار علي اكمال الصروح الرياضية'، معتبرا ملعبي كربلاء والنجف حالة فريدة واستثنائية علي مستوي اسيا، وان هذه الملاعب من افضل الملاعب في اسيا.

واوضح اننا 'نشعر بفخر كبير ان نواجه المنتخب العراقي، وفي المستقبل القريب سنذهب بالمنتخب الشباب الي مدينة كربلاء المقدسة، وواجبنا يحتم علينا المشاركة ودعم مساعي العراق، مبينا اننا علي أهبة الاستعداد للمشاركة في مباراة ودية مع العراق لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية'.

وكان رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم مهدي تاج قد اعلن وقوف ايران الي جانب العراق في المطالبة بحقه لرفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباته الوطنية وانديته المحلية للعب من جديد في ملاعبه وبين جمهوره.

واوضح تاج انه تم الاتفاق علي اقامة مباراة دولية ودية ضمن ايام (الفيفا دي) تجمع المنتخب الايراني مع نظيره العراقي، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون برعاية وزارة الشباب العراقية مع الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الفترة القليلة المقبلة وقدم رئيس الاتحاد الايراني شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة العراقي علي الدعوة وحسن الاستقبال والضيافة.

الي ذلك رحب النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة العراقي شرار حيدر بزيارة رئيس الاتحاد الايراني مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع الاتحادين العراقي والايراني موضحا ان التعاون الثنائي بمجال كرة القدم سيخدم البلدين لقربهما من بعض ووجود الكثير من المشتركات فضلا عن ان تطور المنتخبات الإيرانية سينفع المنتخبات الوطنية العراقية من خلال الاحتكاك بها، وهنأ شرار حيدر رئيس الاتحاد الايراني بتأهل المنتخب الايراني بكرة القدم لكاس العالم.

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