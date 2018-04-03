برسبولیس الایرانی یضمن تاهله لدور الـ 16 بدوری ابطال اسیا

وبلغ رصید برسبولیس 10 نقاط من خمس مباریات، فیما تجمد رصید ناساف عند 7 نقاط فی المركز الثالث.

وضمن برسبولیس العبور إلي الدور التالی بصرف النظر عن محصلة الجولة الأخیرة من دور المجموعات نظرا لتفوقه علي ناساف فی المواجهات المباشرة حیث كان قد فاز علیه فی طهران 3-0.

وفی مباراة اخري اقیمت مساء الیوم الاثنین، فاز السد القطری علي ضیفه الوصل الاماراتی 2-1 ، لیتصدر المجموعة برصد 12 نقطة فیما بقی الوصل بلا نقاط.

وتقام الجولة السادسة الأخیرة من منافسات المجموعة یوم 16 أبریل/نیسان الجاری، حیث یلتقی برسبولیس مع السد القطری فی طهران، والوصل الإماراتی مع ناساف علي ملعب الأخیر.

وتحدد مباراة برسبولیس والسد ترتیبهما، فی المركزین الاول والثانی، اذ ان برسبولیس بحاجة للفوز لتصدر المجموعة فیما یحتاج السد للتعادل فقط.

ویتأهل الفریقان الأول والثانی، من كل مجموعة إلي دور الـ16 الذی تقام مباریاته خلال شهر مایو/آیار المقبل.

انتهي ** 2342

