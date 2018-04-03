ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

انقرة / 2 نیسان / ابریل /ارنا-
اكد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، بان الصداقة مع الجیران تعد خیارا استراتیجیا ولیس استعراضیا بالنسبة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفی مقال كتبه لصحیفة 'ینی شفق' التركیة لمناسبة الجولة الثانیة المرتقبة لاجتماع رؤساء الدول الثلاث ایران وروسیا وتركیا حول سوریا والمزمع عقده فی انقرة، قال ظریف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تمد یدها بصدق نحو جیرانها وهی تؤمن بان مشتركاتنا اكثر بكثیر من بعض الهواجس التی لا اساس لها والمصالح الانیة.
واشار ظریف المشتركات بین شعوب المنطقة واضاف، اننا لا نرید ان نشهد فی هذا الزمن حروبا دمویة جاهلیة طویلة، وبغیة الا یتكرر هذا المشهد من التاریخ یتوجب علینا ان نتخذ القرار بحل وتسویة خلافاتنا وراء طاولة الحوار ولیس فی ساحات الحرب، وهذا لا یعنی ان ننسي خلافاتنا ولكن لا نسمح لها بان تطمس الصداقات والود.
واضاف، ان هدف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من اقتراح اعادة هندسة المنطقة هو احترام الخلاف فی وجهات النظر وضمان المصالح المشتركة لجمیع دول المنطقة لان اساس اعادة الهندسة هذه هو الحیلولة دون هیمنة دول قویة علي باقی الدول وعبر ذلك سیسمح للدول الصغیرة بالمنطقة بالمشاركة فی قضایاها فضلا عن ضمان مصالحها.
واشار ظریف الي العلاقات الوثیقة لنظام الشاه البائد مع الكیان الصهیونی قبل انتصار الثورة الاسلامیة ودوره فی التمهید لابرام اتفاقیة كامب دیفید وكتب یقول ان قبول هذا الامر بالنسبة للكثیر من الایرانیین الذین یعتبرون مبادئ فلسطین مبادئهم لم یكن بالامر الهین.
واكد ان قادة الثورة الاسلامیة لن یتساهلوا ابدا فیما یتعلق بقضیة فلسطین ومن هذا المنطلق بادرت الثورة الاسلامیة بعد انتصارها الي رفع العلم الفلسطینی فوق سفارة الكیان الصهیونی ولم تساوم ابدا علي مبادئ فلسطین وقد تحملت علي هذا الطریق الضغوط والحصار وحتي الحرب المباشرة او بالنیابه.
واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تري ان امنها واستقرارها مرتبط بامن واستقرار المنطقة ولكن البعض یحاول تحویل العالم العربی مسرحا لتصفیة الحسابات وهدفا لاطماعه وعلي خلاف هؤلاء تري الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان امنها واستقرارها رهن بامن واستقرار المنطقة وینبغی ان یكون هذا الامر اولویة للجمیع.
واوضح ان ایران فی هذا الاطار دعت دوما الي ارساء دعائم حلف امنی مشترك یقوم علي اساس الحوار والمبادئ المشتركة والیات الثقة تمهیدا لاخراج المنطقة من النفق المظلم الذی یستنزف قدرات جمیع البلدان.
واكد ان هذا الامن المشترك یستلزم اجراءات جادة لبناء الثقة مثل الاطلاع باجراء المناورات العسكریة والتزام الشفافیة فی الاجراءات العسكریة والحد من نفقات التسلیح وتبادل الزیارات العسكریة وكذلك العمل علي تشجیع السیاحه وتوظیف الاستثمارات المشتركة والمشاریع المشتركة فی مجال الامن النووی ومكافحة تلوث البیئة وادارة الازمات .
وقال ظریف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تمد ید الصداقة الي جمیع دول المنطقة وتؤمن بان القواسم المشتركة بین دول المنطقة اكثر بكثیر من الخلافات الناجمة من هواجس لا اساس لها ومصالح آنیة.
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ظریف: الصداقة مع الجیران خیار استراتیجی لایران

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