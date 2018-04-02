ظريف يبدا غدا جولة تشمل تركيا وجمهورية آذربيجان ونخجوان

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسية في وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين، ان المتحدث بهرام قاسمي قال حول جولة ظريف، ان وزير الخارجية سيقوم في مرحلة اولي بزيارة تركيا بمعية رئيس الجمهورية حسن روحاني لدراسة التطورات السورية ومسيرة آستانا في اجتماع القمة الثلاثي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا.

واضاف، ان وزير الخارجية سيشارك خلال زيارته الي انقرة في اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا لدراسة الاوضاع في سوريا.

واوضح بان دراسة التطورات السورية ومتابعة اتفاقيات آستانا ستكون المحور في محادثات وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا، كما سيتم البحث في هذا الاجتماع بشان جدول اعمال اجتماع الرؤساء للدول الثلاث.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان ظريف سيزور العاصمة الاذربيجانية باكو يومي الخميس والجمعة للمشاركة في الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

ونوه قامسي الي الي ان وزير الخارجية الايراني وفي ختام هذا الاجتماع سيتوجه بعد ظهر الجمعة الي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي (التابعة لجمهورية اذربيجان) تلبية لدعوة رسمية من المسؤولين فيها.

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