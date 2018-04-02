الصحة الفلسطينية: الاحتلال بيّت النيّة لقتل المتظاهرين بمسيرة العودة

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن مرافق الوزارة استقبلت 16 شهيداً و1490 مصاباً بينهم 46 مواطناً لا زالت حالتهم الصحية بين الحرجة والخطيرة، ومنها 815 بالرصاص الحي والمتفجر و154 بالرصاص المطاطي و425 بالغاز.



وأكد أن ما تم تسجيله من حالات بتر هي حالة واحدة فقط في القدم في مستشفي غزة الأوروبي، مشدداً أن الأطباء حاولوا تجنب حالات البتر جراء الإصابات بالرصاص.



وفصّل، القدرة، طبيعة الإصابات التي تعرض له المواطنون وهي: 52 إصابة بالرأس والرقبة، 24 الصدر والظهر، 38 البطن والحوض، 97 أطراف علوية، 738 أطراف سفلية، 89 أنحاء متفرقة، 196 أطفال، 57 سيدات، ولفت إلي أن المستشفيات تضم حالياً 309 حالة تحت الرعاية السريرية.



ونوه إلي أن وزارة الصحة ومنذ إعلام فعاليات مسيرة العودة الكبري عكفت علي تجهيز 5 نقاط طبية متقدمة في المناطق الحدودية وقامت بتفعيل مراكز الرعاية الأولية.



وأكد أن ما مارسته قوات الاحتلال من قوة مفرطة تجاه المدنيين العزل في المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة ما هي إلا جرائم حرب ممنهجة تؤكد عنصرية الاحتلال وتجاهله للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.



ودعا كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلي توثيق الشهادات الحية لجرائم الاحتلال لتكون مسوغاً لرفع دعاوي قانونية دولية لملاحقة قادة الاحتلال وجنوده ومحاكمتهم كمجرمي حرب والتحقيق في نوعية وطبيعة الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال واستخدامه للعنف المفرط بحق المدنيين العزل.



وأكد أن وحشية الاحتلال رفعت من أعداد الشهداء والجرحي خلال ساعات قليلة من بدء مسيرة العودة، حيث أن ما وصل المستشفيات من إصابات يدلل علي مدي تبجح الاحتلال وجنوحه علي القانون الدولي.

انتهي ** 387 ** 2342

