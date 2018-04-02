خاص 'إرنا' :

مطالباتٌ فلسطينية بـصحوةٍ عربية و إسلامية تُجنّب 'الأقصي' خطر التقسيم الداهم

رام الله/2 نيسان/أبريل/إرنا-امتدت التعمية الدولية علي الإرهاب الصهيوني المتصاعد بحق الفلسطينيين العُزّل المشاركين في 'مسيرة العودة الكبري' عند الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر ؛ لتشمل عربدة المحتل، وسوائب مستوطنيه في الضفة الغربية ، وهي لم تستثن الهجمة التهويدية المحمومة التي تتعرض لها المدينة المقدسة ، وذلك عشية بدء المراسم التلمودية الخاصة بما تسمي صلاة 'بركات الكهنة'.

وذكرت تقارير 'إسرائيلية' أن شرطة الاحتلال عمدت إلي تكثيف انتشارها في مختلف أحياء القدس، تحسباً من وقوع عمليات فدائية أو مواجهات علي إثر الدعوات التي وجهتها 'منظمات الهيكل المزعوم' للمشاركة في هذه الطقوس الاستفزازية عند حائط البراق.

وبحسب تلك الدعوات ؛ فإن طلبة مدارس يهودية من الخارج سيحضرون الحدث الذي لم ينظم من قبل في هذه المنطقة ذات الحساسية الكبيرة بالنسبة للمسلمين.

وعلي الأرض، اسبقت سلطات الاحتلال الطقوس العدائية بالتصعيد ضد دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث حالت دون وصول اثنين من موظفيها إلي باحات الأقصي المبارك، وهما : 'فراس الدبس'، و 'محمد بدران'.

وتزامن المنع التعسفي مع السماح لعشرات المستوطنين بتدنيس المسري الشريف، في وقت حلّقت فيه طائرة عسكرية صهيونية علي ارتفاع منخفض فوق المسجد.

وبدوره دعا رئيس 'الهيئة الإسلامية العليا' الدكتور عكرمة صبري، الجماهير الفلسطينية إلي الرباط في 'الأقصي'، وتكثيف التواجد فيه من أجل صد أي محاولة عدوانية لاستباحته.

وخلال حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، طالب 'صبري' الأمتين العربية والإسلامية بكافة مستوياتهما بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما تتعرض له القِبلة الأولي من انتهاكات صارخة و موصوفة.

وحمّل رئيس الهيئة حكومة الكيان الغاصب المسؤولية عن تبعات هذا التمادي في العدوان، والعربدة ، مشدداً علي أن لا حق للمستوطنين في المسجد.

وكانت حركة 'الجهاد الإسلامي' شددت علي أهمية شد الرحال صوب الأقصي المبارك، وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها.

ونبهت الحركة إلي أن ارتفاع وتيرة العدوان الصهيوني علي المسجد يندرج في سياق المساعي الاحتلالية الحثيثة لإعادة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني ؛ بعدما أسقطته بسالة المقدسيين وبطولاتهم العام الماضي فيما عرفت بـ'معركة البوابات الإلكترونية'.

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مطالباتٌ فلسطينية بـصحوةٍ عربية و إسلامية تُجنّب

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