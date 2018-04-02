هنية يهاتف أبو الغيط ويبحث معه جريمة الاحتلال ضد مسيرة العودة

وبحث هنية مع أبو الغيط خلال الاتصال الجريمة الصهيونية التي اقترفت بحق المشاركين في مسيرة العودة في قطاع غزة، حيث خرج أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرة سلمية في ذكري يوم الأرض من أجل كسر الحصار، وعلي طريق تأكيد وتحقيق حق العودة، تعرضت لإطلاق النار المباشر ونية القتل من قبل الاحتلال.

ونوه هنية إلي أهمية التوجه إلي محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته، وكذلك ضرورة التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الصهيونية.

ودعا إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا المجزرة الإسرائيلية.

من جانبه شدد أبو الغيط علي موقفه القاطع بإدانة الجريمة الصهيونية بحق المشاركين في المسيرة السلمية، مشيرا الي أن الجامعة العربية ستعقد غدا اجتماعا لمناقشة هذا الأمر وستتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث.

كما عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتعازيه الحارة لأهالي الشهداء، وأمانيه بالشفاء العاجل للجرحي.

وتم الاتفاق خلال الاتصال علي استمرار المشاورات والتواصل لمتابعة التطورات لاسيما وأن ما قام به جنود الاحتلال له تأثيراته في الرأي العام الدولي والإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' رفضها لكل أشكال التطبيع التي يمارسها البعض مع الاحتلال الصهيوني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل مراسلنا اليوم الإثنين، إن التطبيع يشكل تشجيعًا للاحتلال علي جرائمه، ويساعد في محاولته لتحسين صورته أمام العالم، خاصة بعد جريمته ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبري.

وأضاف قاسم أن تباهي الاحتلال بالسلوك التطبيعي، مثلما حدث مؤخرًا من زيارة وزير خارجية السنغال للمسجد الأقصي برفقة المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، يحقق مصلحة العدو الكاملة من هذا السلوك، ويستغلها في مزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة

وطالب بمواصلة عزل الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره لشعبنا، داعيًا الجهات التي تمارس التطبيع إلي مراجعة سلوكها الذي يمثل خطيئة كبري بحق شعبنا وقضيته العادلة ضد الاحتلال.

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