ضبط شحنة متفجرات فی الحدود بجنوب شرق ایران

وقال العقید ملاشاهی فی شرحه للعملیة، ان كوادر الاستخبارات فی حرس الحدود بمحافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق) وبتعاون كوادر فوج حرس الحدود فی منطقة سراوان، اطلعوا علي ان عناصر معادیة تعتزم نقل شحنة متفجرات لتنفیذ عملیات انتحاریة فی فرصة مناسبة فی عمق البلاد، حیث بادرو القوات علي الفور لتغطیة ومراقبة المنطقة بصورة كاملة.

واضاف، ان اعداء النظام كانوا یعتزمون نقل كمیة من المتفجرات بواسطة سیارة من طراز 'تویوتا'الي داخل البلاد الا انهم یفلحوا فی مسعاهم هذا بعد نصب كمین لهم فی المنطقة.

وقال العقید ملاشاهی، ان اعداء النظام وبعد ان راوا كل السبل مغلقهم امامهم لنقل المتفجرات الي داخل البلاد تركوا السیارة فی مكانها وهربوا من المنطقة.

واوضح بان العمل جار للكشف عن هذه العناصر والقبض علیها قائلا، ان حرس الحدود تمكنوا فی هذه العملیة بعد ساعات من ضبط شحنة المتفجرات وبندقیة كلاشینكوف كانت معباة بصورة دقیقة فی غالونات وقود وهیكل السیارة.

انتهي ** 2342

