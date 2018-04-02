ضبط شحنة متفجرات فی الحدود بجنوب شرق ایران

زاهدان / 2 نیسان / ابریل /ارنا-
اعلن مساعد قائد حرس الحدود فی محافظة سیستان وبلوجستان العقید محمد ملاشاهی بانه تم ضبط شحنة متفجرات معبأة فی سیارة تركتها عناصر معادیة بعد وقوعها فی كمین.

وقال العقید ملاشاهی فی شرحه للعملیة، ان كوادر الاستخبارات فی حرس الحدود بمحافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق) وبتعاون كوادر فوج حرس الحدود فی منطقة سراوان، اطلعوا علي ان عناصر معادیة تعتزم نقل شحنة متفجرات لتنفیذ عملیات انتحاریة فی فرصة مناسبة فی عمق البلاد، حیث بادرو القوات علي الفور لتغطیة ومراقبة المنطقة بصورة كاملة.
واضاف، ان اعداء النظام كانوا یعتزمون نقل كمیة من المتفجرات بواسطة سیارة من طراز 'تویوتا'الي داخل البلاد الا انهم یفلحوا فی مسعاهم هذا بعد نصب كمین لهم فی المنطقة.
وقال العقید ملاشاهی، ان اعداء النظام وبعد ان راوا كل السبل مغلقهم امامهم لنقل المتفجرات الي داخل البلاد تركوا السیارة فی مكانها وهربوا من المنطقة.
واوضح بان العمل جار للكشف عن هذه العناصر والقبض علیها قائلا، ان حرس الحدود تمكنوا فی هذه العملیة بعد ساعات من ضبط شحنة المتفجرات وبندقیة كلاشینكوف كانت معباة بصورة دقیقة فی غالونات وقود وهیكل السیارة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ضبط شحنة متفجرات

حرس الحدود

سیستان وبلوجستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضبط شحنة متفجرات فی الحدود بجنوب شرق ایران

معظم المشاهدات

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

في حديث خاص لـ 'ارنا'

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

العام الاربعون للثورة سيكون العام الاكثر ألقا للجمهورية الاسلامية

الحرس الثوري:

العام الاربعون للثورة سيكون العام الاكثر ألقا للجمهورية الاسلامية

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

سفير ايران لدي الدنمارك :

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

أحدث الأخبار

ظريف: الصداقة مع الجيران خيار استراتيجي لايران

ظريف: الصداقة مع الجيران خيار استراتيجي لايران

ختام عيد النوروز... يوم الطبيعة في ايران

ختام عيد النوروز... يوم الطبيعة في ايران

ظريف يبدا غدا جولة تشمل تركيا وجمهورية آذربيجان ونخجوان

ظريف يبدا غدا جولة تشمل تركيا وجمهورية آذربيجان ونخجوان

الصحة الفلسطينية: الاحتلال بيّت النيّة لقتل المتظاهرين بمسيرة العودة

16 شهيداً و36 مصاباً حالتهم خطرة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال بيّت النيّة لقتل المتظاهرين بمسيرة العودة

تقارير اميركية: واشنطن والرياض متورطتان بتسليح داعش الارهابي

تقارير اميركية: واشنطن والرياض متورطتان بتسليح داعش الارهابي

موضوعات مرتبط