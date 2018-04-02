اكثر من 12.6 مليون شخص زاروا محافظة خراسان الرضوية

وقال مهدي فروزان في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الاثنين، ان عدد زوار محافظة خراسان الرضوية ازداد بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، ان من بين هؤلاء الزوار استخدم مليون و 15 الفا حافلات النقل العام و 347 الفا القطارات و 224 الفا الطائرات و نحو 11 مليونا و 95 الفا سياراتهم الخصوصية، لزيارة المحافظة.

وصرح بانه من بين زوار محافظة خراسان الرضوية بلغ عدد زوار مدينة مشهد المقدسة 7 ملايين و 496 الفا، واوضح بان المعدل اليومي لزوار محافظة خراسان الرضوية خلال هذه الفترة كان 746 الفا والمعدل لزوار مشهد 440 الفا.

انتهي ** 2342

