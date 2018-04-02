ايران تسلم باكستان 22 مهاجرا غير شرعي

وافادت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم الاثنين بان الرعايا الباكستانيين هولاء الذين كانوا مقيمين في ايران من دون وثائق رسمية، قد تم تسليمهم لقوات حرس الحدود الباكستانية عبر معبر تفتان الحدودي الباكستاني المقابل لمدينة ميرجاوة الايرانية.

وكانت وسائل الاعلام الباكستانية قد ذكرت قبل 20 يوما بان ايران سلمت باكستان 43 مهاجرا غير شرعي عبر معبر تفتان ايضا.

يذكر ان غالبية الرعايا الباكستانيين الذين يتم اعتقالهم في ايران واعادتهم الي بلادهم هم عمال لا يقيمون بوثائق رسمية للهجرة وان الكثير منهم يعتزمون العبور من ايران للوصول الدول الاوروبية والدخول اليها بصورة غير شرعية.

انتهي ** 2342

