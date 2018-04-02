هنية: مسيرات العودة رد علي ترامب

وقال هنية إن صورة الطفل محمد تحكي قصة الطفولة الفلسطينية العنيدة الواعية والتي تصنع العودة إلي الارض الفلسطسينية خاصة أنه ابن مخيم المغازي أحد مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، وقد هجرت عائلته من مدينة يافا عروس فلسطين.

وأضاف هنية: نقول للعالم إن مسيرة العودة كانت سلمية وحضارية شارك فيها نساء وشباب وأطفال وشيوخ، وإن القتل الذي مارسه العدو ضد الاطفال والشباب هو عن سبق إصرار.

وطالب هنية العالم الحر أن يتحمل مسؤوليته في تقديم قادة الاحتلال إلي المحاكم الدولية، مؤكدا أن الاحتلال كانت لديه نية للقتل لأنه لم يكن هناك أي عمل يستدعي المجزرة التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية أن الاطفال اصبحوا كبارا يصنعون الأحداث، وأن ما فعله محمد هو رد علي صاحب مقولة (الكبار يموتون والصغار ينسون) لأن محمد عزف لحن العودة علي أوتار هذه الصورة البسيطة التي تحمل قصة شعب يريد أن يعود.

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مسيرة العودة بالحدث الأعظم، وأنه كان يومًا مجيدًا من أيام فلسطين ومن أيام المقاومة والصمود الشعبي الجماهيري السلمي الحضاري.

وشدد هنية علي أن شعبنا قال للعالم إنه لابد من رفع الحصار علي غزة، وأن شعبنا لا يستطيع أن يحتمل استمرار هذا الحصار منوهًا: في الجمعة الماضية وقفنا عند حد، المرة القادمة لا ندري أين يكون الحد الآخر.

وأوضح هنية أن بطولة الطفل محمد عياش هي رسالة لكل من يراهن علي صفقات مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأن محمد كان يقول للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكل وضوح إن صفقة القرن لن تمر.

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