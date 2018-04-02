عالم دین هندی: ایران تتصدي للارهاب المدعوم سعودیا

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الیوم الاثنین، قال مولانا نقوی مدرس الحوزات العلمیة للمسلمین الشیعة فی ولایة اوتاربرادش الهندیة،، انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار المشهد العام لمنطقة الشرق الاوسط التی یتواجد فیها عدد من الدول بعنوان مكافحة الارهاب، یمكن القول بثقة بان ایران هی الدول الوحیدة التی تكافح الارهاب عملیا واغلقت الطریق امام انتشاره.

واضاف، ان ایران اثبتت علي مدي الاعوام الماضیة دوما بانها تعارض الارهاب مهما كان شكله وسعت لدعم الشعبین العراقی والسوری فی مواجهة الجماعات الارهابیة.

واكد مولانا نقوی ان ایران تسعي للدفاع عن الاسلام والمسلمین فی العالم كله وتدعو للقضاء علي الارهاب، واضاف، ان ایران تدعو لنشر الاسلام المحمدی الاصیل لذا فانها تتصدي للارهاب وحماته مثل السعودیة الساعیة الي تدمیر الاسلام.

واكد ان ایران سعت لمنع انتشار الارهاب لیس فی اوروبا فقط بل فی العالم كله واشاد بتضحیات الشهداء الایرانیین الذین ضحوا بارواحهم فی طریق مكافحة الارهاب والحفاظ علي الاسلام.

وحول دور السعودیة والامارات فی تفشی الارهاب قال عالم الدین الهندی، رغم ادعاء السعودیة والامارات فانهما لا تدافعان عن الاسلام بل تتلقیان الاوامر من امیركا وتعملان لنشر الاسلام الامیركی ولا علاقة لسیاساتهما بالاسلام المحمدی الاصیل.

واضاف، ان السعودیة والامارات تتلقیان الایعاز من امیركا لدعم الارهاب لانهم یسعون لتشویه صورة الاسلام.

وحول الفارق بین دور ایران وامیركا فی مجال التصدی للارهاب قال مولانا نقوی، ان ایران رائدة فی مكافحة الارهاب فی العالم الا ان امیركا تدعم الجماعات الارهابیة وتعمل لتدمیر الاسلام.

انتهي ** 2342

