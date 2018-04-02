عالم دین هندی: ایران تتصدي للارهاب المدعوم سعودیا

نیودلهی / 2 نیسان / ابریل /ارنا-
اكد عالم الدین الهندی المسلم مولانا كوثر مجتبي نقوی بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة منعت انتشار الارهاب بالمنطقة من خلال التصدی للسیاسات التخریبیة لبعض الدول المتناغمة مع الكیان الصهیونی كالسعودیة.

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الیوم الاثنین، قال مولانا نقوی مدرس الحوزات العلمیة للمسلمین الشیعة فی ولایة اوتاربرادش الهندیة،، انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار المشهد العام لمنطقة الشرق الاوسط التی یتواجد فیها عدد من الدول بعنوان مكافحة الارهاب، یمكن القول بثقة بان ایران هی الدول الوحیدة التی تكافح الارهاب عملیا واغلقت الطریق امام انتشاره.
واضاف، ان ایران اثبتت علي مدي الاعوام الماضیة دوما بانها تعارض الارهاب مهما كان شكله وسعت لدعم الشعبین العراقی والسوری فی مواجهة الجماعات الارهابیة.
واكد مولانا نقوی ان ایران تسعي للدفاع عن الاسلام والمسلمین فی العالم كله وتدعو للقضاء علي الارهاب، واضاف، ان ایران تدعو لنشر الاسلام المحمدی الاصیل لذا فانها تتصدي للارهاب وحماته مثل السعودیة الساعیة الي تدمیر الاسلام.
واكد ان ایران سعت لمنع انتشار الارهاب لیس فی اوروبا فقط بل فی العالم كله واشاد بتضحیات الشهداء الایرانیین الذین ضحوا بارواحهم فی طریق مكافحة الارهاب والحفاظ علي الاسلام.
وحول دور السعودیة والامارات فی تفشی الارهاب قال عالم الدین الهندی، رغم ادعاء السعودیة والامارات فانهما لا تدافعان عن الاسلام بل تتلقیان الاوامر من امیركا وتعملان لنشر الاسلام الامیركی ولا علاقة لسیاساتهما بالاسلام المحمدی الاصیل.
واضاف، ان السعودیة والامارات تتلقیان الایعاز من امیركا لدعم الارهاب لانهم یسعون لتشویه صورة الاسلام.
وحول الفارق بین دور ایران وامیركا فی مجال التصدی للارهاب قال مولانا نقوی، ان ایران رائدة فی مكافحة الارهاب فی العالم الا ان امیركا تدعم الجماعات الارهابیة وتعمل لتدمیر الاسلام.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

عالم دین هدی

ایران

مکافحة الارهاب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عالم دین هندی: ایران تتصدي للارهاب المدعوم سعودیا

معظم المشاهدات

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

في حديث خاص لـ 'ارنا'

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

العام الاربعون للثورة سيكون العام الاكثر ألقا للجمهورية الاسلامية

الحرس الثوري:

العام الاربعون للثورة سيكون العام الاكثر ألقا للجمهورية الاسلامية

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

سفير ايران لدي الدنمارك :

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

باحث فلسطینی : مسیرة العودة أسقطت المزاعم الصهیونیة عن أخلاقیة `إسرائیل` وإنسانیتها

فی حوار خاص مع إرنا؛

باحث فلسطینی : مسیرة العودة أسقطت المزاعم الصهیونیة عن أخلاقیة 'إسرائیل' وإنسانیتها

أحدث الأخبار

القوات العراقية تطلق عملية لتعقب `داعش` في ديالي

القوات العراقية تطلق عملية لتعقب 'داعش' في ديالي

القوات اليمنية تدمر مدرعة للمرتزقة وتطلق صاروخ غراد علي تجمعاتهم في لحج والساحل الغربي

القوات اليمنية تدمر مدرعة للمرتزقة وتطلق صاروخ غراد علي تجمعاتهم في لحج والساحل الغربي

اكثر من 12.6 مليون شخص زاروا محافظة خراسان الرضوية

اكثر من 12.6 مليون شخص زاروا محافظة خراسان الرضوية

ايران تسلم باكستان 22 مهاجرا غير شرعي

ايران تسلم باكستان 22 مهاجرا غير شرعي

هنية: مسيرات العودة رد علي ترامب

كرّم فتي القناع...

هنية: مسيرات العودة رد علي ترامب

موضوعات مرتبط