نوبخت: دعم السلع الایرانیة ضرورة حیویة للبلاد

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' اشار نوبخت الي تسمیة العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار/مارس) بـ 'عام دعم السلع الایرانیة' من قبل قائد الثورة الاسلامیة فی خطابه لمناسبة عید النوروز، وقال، انه الي جانب دعم الحكومة المالی للقطاع غیر الحكومی یجب ان تكون ارضیة الاستثمارات فی المجتمع سهلة وتیسرة من اجل نمو السلع الایرانیة من حیث الكمیة والنوعیة.

واضاف، انه وبغیة تشجیع وحث المواطنین علي استهلاك السلع الایرانیة فی البلاد، ینبغی رفع مستوي جودتها لتنافس سلع سائر الدول، وهو الامر الذی یضاعف مسؤولیة المنتجین.

واوضح باننا ومن اجل تحقیق النمو الاقتصادی بنسبة 8 بالمائة یتوجب علینا وضع استثمارات بقیمة 700 الف ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 3700 تومان رسمیا) الا ان مصادر الحكومة لهذا الغرض تبلغ 386 الف ملیار تومان لذا ینبغی علي الموطنین جمیعا المشاركة فی هذا المجال.

واكد نوبخت ضرورة مشاركة القطاعین العام والخاص فی مسار التنمیة الاقتصادیة فی البلاد واضاف، ان هذا انموذج اقتصادی ناجح فی العالم وقد حصلت الحكومة علي الترخیص اللازم من مجلس الشوري لتنفیذ هذا الانموذج فی میزانیة العام (الایرانی) الجاری لتخصص مصادرها اكثر فاكثر فی مسار دعم القطاع الخاص.

انتهي ** 2342

