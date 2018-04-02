هزة ارضیة اخري تضرب سربل ذهاب بقوة 4.1 ریختر

قصر شیرین / 2 نیسان / ابریل /ارنا-
ضربت هزة ارضیة اخري مدینة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ایران بقوة 4.1 ریختر صباح الیوم الاثنین.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت فی الساعة السابعة و 33 دقیقة و 23 ثانیة من صباح الیوم الاثنین بالتوقیت المحلی (الثالثة و 3 دقائق و 23 ثانیة فجرا بتوقیت غرینتش) فی عمق 8 كم من سطح الارض.
واضاف ان مركز الهزة كان عند التقاء خطی العرض الشمالی 41.34 و 83.45 درجة علي بعد 5 كم من مدینة سربل ذهاب و 25 كم من مدینة قصر شیرین و 31 كم من مدینة جیلان غرب.
ولم تصل ای تقاریر بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضیة.
وكانت هزة ارضیة قد ضربت سربل ذهاب بقوة 5.3 ریختر فی الساعة الواحدة و 5 دقائق من بعد ظهر یوم امس الاحد بالتوقیت المحلی (الثامنة و 33 دقیقة صباح الاحد بتوقیت غرنتش).
وادت الهزة الارضیة یوم امس الي اصابة عدد من الافراد.
یذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی / نوفمبر العام الماضی علي بعد 11 كم من بلدة ازكلة و 32 كم من سربل ذهاب، ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین وتدمیر اكثر من مائة الف وحدة سكنیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة وكان غالبیة الدمار والقتلي فی مدینة سربل ذهاب.
انتهي ** 2342



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هزة ارضیة اخري تضرب سربل ذهاب بقوة 4.1 ریختر

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