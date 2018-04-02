هزة ارضیة اخري تضرب سربل ذهاب بقوة 4.1 ریختر

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت فی الساعة السابعة و 33 دقیقة و 23 ثانیة من صباح الیوم الاثنین بالتوقیت المحلی (الثالثة و 3 دقائق و 23 ثانیة فجرا بتوقیت غرینتش) فی عمق 8 كم من سطح الارض.

واضاف ان مركز الهزة كان عند التقاء خطی العرض الشمالی 41.34 و 83.45 درجة علي بعد 5 كم من مدینة سربل ذهاب و 25 كم من مدینة قصر شیرین و 31 كم من مدینة جیلان غرب.

ولم تصل ای تقاریر بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضیة.

وكانت هزة ارضیة قد ضربت سربل ذهاب بقوة 5.3 ریختر فی الساعة الواحدة و 5 دقائق من بعد ظهر یوم امس الاحد بالتوقیت المحلی (الثامنة و 33 دقیقة صباح الاحد بتوقیت غرنتش).

وادت الهزة الارضیة یوم امس الي اصابة عدد من الافراد.

یذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی / نوفمبر العام الماضی علي بعد 11 كم من بلدة ازكلة و 32 كم من سربل ذهاب، ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین وتدمیر اكثر من مائة الف وحدة سكنیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة وكان غالبیة الدمار والقتلي فی مدینة سربل ذهاب.

انتهي ** 2342

