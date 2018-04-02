لقاءات مهمة وحاسمة تنتظر الاندية الايرانية في دوري ابطال اسيا

ففي المجموعة الاولي التي تضم تراكتور سازي تبريز والاهلي السعودي والغرافة القطري والجزيرة الاماراتي، يلتقي تراكتور مع الاهلي في مدينة العين بالامارات.

ولا تبدو حظوظ تراكتور مشجعة للتاهل الي الدور الثاني اذ يملك نقطتين فقط من تعادلين مع الجزيرة الاماراتي 0-0 و 1-1 وخسارتين امام الاهلي 1-0 والغراقة 3-0 .

وفي هذه المجموعة يتصدر الاهلي برصيد 8 نقاط وخلفه الغرافة ومن ثم الجزيرة ولكل منهما 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية التي تضم ذوب آهن اصفهان الايراني والدحيل القطري ولوكوموتيف الاوزبكي والوحدة الاماراتي، ياتي ذوب آهن بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد الدحيل البالغ رصيده 12 نقطة وضمّن التاهل للدور الثاني.

ويخوض ذوب آهن مباراة حساسة في الجولة الخامسة علي ارضه امام الدحيل وبامكانه تعزيز حظوظه في التاهل في حال فوزه في هذه المباراة.

ويتصدر الدحيل المجموعة برصيد 12 نقطة يليه ذوب آهن وله 6 نقاط ومن ثم لوكوموتيف والوحدة ولكل منهما 3 نقاط مع فارق الاهداف الذي يميل بوضوح لصالح لوكوموتيف.

وفي المجموعة الثالثة التي تضم برسبوليس الايراني ونسف كارشي الاوزبكي والسد القطري والوصل الاماراتي، يلتقي برسبوليس في هذه الجولة مع مضيفه نسف كارشي.

حظوظ برسبوليس تبدو جيدة اذ يملك 9 نقاط في المركز الثاني خلف السد القطري بفارق الاهداف ومن ثم نسف كارشي الذي في جعبته 6 نقاط وفي ذيل المجموعة الوصل الاماراتي بلا نقاط.

وفي حال فوز برسبوليس علي نسف كارشي فانه سيحسم التاهل ولو تعادل سيحافظ علي حظوظه الجيدة لابقائه علي فارق النقاط الثلاث معه ولكن الامور ستتعقد عليه كثيرا فيما لو خسر اذ سيتساويان في 9 نقاط، وعليه ان يواجه السد في الجولة الاخيرة وهي مباراة صعبة رغم انها تجري في طهران وامام جماهيره العريضة.

وفي المجموعة الرابعة التي تضم استقلال طهران والريان القطري والهلال السعودي والعين الامراتي، يلتقي استقلال في الجولة الخامسة مع الريان في طهران.

ولكل من الفريقين 6 نقاط في المركزين الاول والثاني حيث يتفوق الريان بفارق الاهداف، لذا ستكون المباراة حساسة جدا وهي تقام امام جمهور كبير في استاد ازادي الذي من المتوقع ان يمتلئ بمائة الف متفرج كما في الجولة السابقة بين استقلال والعين.

كما ان العين الذي يبلغ رصيده 4 نقاط يسعي للمحافظة علي حظوظه في التاهل وعدم التخلف عن ركب المنافسة مع استقلال والريان وذلك بالتغلب علي الهلال الذي ستكون مباراته هذه بمثابة الفرصة الاخيرة.

انتهي ** 2342

