امين عام الجماعة الاسلامية: رؤيتنا للجمهورية الاسلامية عقيدية

جاء ذلك خلال لقاء امين عام حزب الجماعة الاسلامية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني في لاهور الاحد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي والوفد المرافق له.

وفي اللقاء قال سراح الحق، اننا لا نعتبر العلاقة مع ايران سياسية وحكومية بل ان رؤيتنا لها عقيدية.

واضاف، رغم حصول بعض التباعد بين البلدين في بعض الاحيان بسبب ضغوط خارجية ولكن علي مستوي العلاقات الشعبية لن يحصل اي شيء من هذا القبيل.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار امين عام حزب الجماعة الاسلامية الي الجريمة الاخيرة للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات 'العودة' السلمية الكبري وقال، اننا ندعم الفلسطينيين ونشيد بدفاعهم عن ارضهم ولابد من توحد المسلمين ضد الكيان الصهيوني.

وتباحث خرازي خلال اللقاء بشان قضايا افغانستان وسوريا والعلاقات الايرانية الباكستانية.

وحضر اللقاء عدد من علماء الدين البارزين في لاهور وشخصيات من حزب الجماعة الاسلامية.

يذكر ان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي زار لغاية الان مدن اسلام اباد وكراتشي ولاهور.

وفي اسلام اباد القي خرازي كلمة في حشد من المثقفين والناشطين السياسيين والتقي امين عام جمعية علماء باكستان، وفي كراتشي التقي محافظ ولاية السند محمد زبير ورئيس الحكومة المحلية سيد مراد علي شاه والرئيس السابق آصف علي زرداري.

وكان خرازي قبيل زيارته لباكستان قد زار افغانستان والتقي العديد من المسؤولين والشخصيات فيها للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

انتهي ** 2342

